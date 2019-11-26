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Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих

26 ноября 2019 06:49
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Новости Беларуси. В Могилеве городскую поликлинику № 2 оборудовали специальной системой сопровождения слабовидящих людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих-1

Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих-3

Это первое учреждение здравоохранения в Беларуси, которое подключилось к проекту «Крокі на гукі». В основе программы – звуковые маячки, которыми оборудован объект. Начиная от входной двери, пациента ждёт сопровождение по всем этажам поликлиники. Для этого нужно скачать на телефон бесплатное приложение и слушать подсказки электронного помощника.

Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих-6

Михаил Воропай, житель Могилева:
Я сам живу 47 лет в темноте, но это дает такой шанс. Мы всегда были зависимы от кого-то, теперь мы можем без посторонней помощи двигаться.

Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих-9

Александр Недвецкий, главный врач Могилевской городской поликлиники №2:
Тактильные элементы вы видели на входе, на лестничной клетке, которые помогают не споткнуться, не получить травму. Эти информаторы как за руку ведут слепого человека.

Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих-12

Система помогает не только находить нужное здание. Она предупреждает, какие препятствия могут встретиться на пути: бордюр, дверь, также в какую сторону она открывается, какой высоты ступеньки, их количество.  

Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих-15

Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих-17

Система навигации создана Центром реабилитации инвалидов по зрению.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Здоровье # Михаил Воропай # Александр Недвецкий # Фотофакт

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