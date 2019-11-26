Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих

Новости Беларуси. В Могилеве городскую поликлинику № 2 оборудовали специальной системой сопровождения слабовидящих людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первое учреждение здравоохранения в Беларуси, которое подключилось к проекту «Крокі на гукі». В основе программы – звуковые маячки, которыми оборудован объект. Начиная от входной двери, пациента ждёт сопровождение по всем этажам поликлиники. Для этого нужно скачать на телефон бесплатное приложение и слушать подсказки электронного помощника.

Михаил Воропай, житель Могилева:

Я сам живу 47 лет в темноте, но это дает такой шанс. Мы всегда были зависимы от кого-то, теперь мы можем без посторонней помощи двигаться.

Александр Недвецкий, главный врач Могилевской городской поликлиники №2:

Тактильные элементы вы видели на входе, на лестничной клетке, которые помогают не споткнуться, не получить травму. Эти информаторы как за руку ведут слепого человека.

Система помогает не только находить нужное здание. Она предупреждает, какие препятствия могут встретиться на пути: бордюр, дверь, также в какую сторону она открывается, какой высоты ступеньки, их количество.