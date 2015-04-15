Хирурги в шоке: У якобы беременной женщины в матке вместо малыша выросла опухоль весом 5 кг

Новости Румынии. 42-летняя Мадалина Нигу (Madalina Neagu) обратилась в больницу с сильными болями в животе. Как сообщает британское издание The Daily Mirror, женщина думала, что беременна.

Румынские врачи вынуждены были срочно провести операцию. Однако они были поражены, обнаружив в матке женщины вместо плода огромную опухоль весом около 5 килограммов.

Дорин Складан (Dorin Scladan), врач:

Женщина сообщила, что беременна. Мы решили провести экстренную операцию, полагая, что у нее возникли осложнения во время беременности.

По размерам ее живота было похоже, что она находится на девятом месяце беременности, поэтому мы и не сомневались в том, что нам рассказали.