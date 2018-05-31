«Надо не курить сперва 2 часа»: совет от бросившего

Причём, не с первого раза. Не такое уж это оказалось и лёгкое дело. Ведь стаж немалый – 10 лет.

Георгий Протасов бросил курить пять лет назад.

Новости Беларуси. О том, как расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Георгий Протасов, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры ОАО «Минскметропроект»:

Надо не курить сперва 2 часа, потом – 2 дня, потом – 2 недели, потом – 2 месяца, потом – 2 года.

Это была вторая попытка.

Бросал один раз, потом 2 года не курил. Снова закурил. Ещё 5 лет курил. И потом опять бросил.