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«Надо не курить сперва 2 часа»: совет от бросившего

31 мая 2018 17:43
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Новости Беларуси. О том, как расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.

Георгий Протасов бросил курить пять лет назад.

Причём, не с первого раза. Не такое уж это оказалось и лёгкое дело. Ведь стаж немалый – 10 лет.

«Надо не курить сперва 2 часа»: совет от бросившего-1

Георгий Протасов, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры ОАО «Минскметропроект»:
Надо не курить сперва 2 часа, потом – 2 дня, потом – 2 недели, потом – 2 месяца, потом – 2 года.

Это была вторая попытка.

Бросал один раз, потом 2 года не курил. Снова закурил. Ещё 5 лет курил. И потом опять бросил.

Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж

# Курение в Беларуси # Здоровье # Георгий Протасов

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