«Надо не курить сперва 2 часа»: совет от бросившего

Новости Беларуси. О том, как расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.
Георгий Протасов бросил курить пять лет назад.
Причём, не с первого раза. Не такое уж это оказалось и лёгкое дело. Ведь стаж немалый – 10 лет.
Георгий Протасов, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры ОАО «Минскметропроект»:
Надо не курить сперва 2 часа, потом – 2 дня, потом – 2 недели, потом – 2 месяца, потом – 2 года.
Это была вторая попытка.
Бросал один раз, потом 2 года не курил. Снова закурил. Ещё 5 лет курил. И потом опять бросил.
Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж