Пластический хирург – о новых технологиях борьбы за красоту и молодость

Готовы ли вы лечь под нож пластического хирурга? Сегодня в Минске начинает свою работу Первый Национальный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор – Владимир Подгайский.

Что такое комбустиология? Какие появились новые технологии борьбы за красоту и молодость? Какие больше всего востребованы пластические операции в Беларуси?