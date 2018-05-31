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Пластический хирург – о новых технологиях борьбы за красоту и молодость

31 мая 2018 12:33
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Готовы ли вы лечь под нож пластического хирурга? Сегодня в Минске начинает свою работу Первый Национальный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор – Владимир Подгайский.

Что такое комбустиология? Какие появились новые технологии борьбы за красоту и молодость? Какие больше всего востребованы пластические операции в Беларуси? 

Подробности – в видеоматериале.   

# Медицина # Здоровье # Владимир Подгайский # Фотофакт

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