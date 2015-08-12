Лечение солями. Уникальность белорусской подземной здравницы

Настоящая наземная здравница и неподдельное подземное царство. Здесь в буквальном смысле открывается второе дыхание. Лечить солями в Беларуси начали более 20 лет назад по специальному проекту.

Спускаться в пещеру могут практически все. За исключением деток младше 10 лет и людей пожилого возраста. Для них придумали спелеокомнату.

Уникальность белорусской подземной здравницы состоит в том, что она состоит из двух видов солей - красной и белой. Калия и натрия. Именно такая комбинация и дает тот самый лечебный эффект.