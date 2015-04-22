Мужчина размера XXXXXXXXL, который не мог даже зайти в кафе, похудел благодаря занятиям Зумба
Новости Великобритании. 241-килограммовый мужчина, который не мог работать из-за ожирения, потерял больше половины своего веса после занятий Зумба.
56-летний Тони Оррелл из Фелтем, Миддлсекс, пообещал сбросить вес вместе со своей женой Дебби (ей также 56 лет), после того как он набрал 241 кг, а у нее на весах было 114 кг.
При размере XXXXXXXXL Тони приходилось покупать одежду в специализированных магазинах в Интернете. Он боялся сидеть на обычных стульях.
Полная решимости пара уже сбросила 184 кг на двоих: Тони похудел на 133 кг, а Дебби – на 51 кг, сообщает Daily Mail.
Тони, который отказался от любимой индийской еды с доставкой на дом по вечерам, начал бороться с лишним весом еще в юном возрасте.
Тони Оррелл:
В школе я был толстым ребенком, я всегда был пухлым. У меня было пристрастие к сладкому, а моя мама работала на бисквитной фабрике, поэтому она всегда приносила лакомства домой.
Тони говорит, что именно из-за полного рабочего дня в банке его вес начал стремиться вверх, потому что оставалось слишком мало времени для приготовления пищи.
Тони Оррелл:
У нас не было времени ходить по магазинам, поэтому на нашем кухонном столе всегда лежали меню индийских и китайских ресторанов. Я заказывал луковые баджи для начала, тика-масалу и рис для себя, большую наан и поппадом и все это съедал.
В мае 1997 года Тони был освобожден от должности менеджера в банке, но его старые привычки остались. И к 2003 году его размер стал мешать ему работать.
В 2006 году на 25-ю годовщину свадьбы пара заказала праздничный отдых в штате Флорида. Но они не смогли поехать.
Дебби Оррелл:
Мы с нетерпением ждали, когда сможем провести неделю на солнце, я купила новые наряды. Я считала дни до отъезда, не могла дождаться, когда же мы проведем время вместе.
Но месяцем раньше у Тони появился целлюлит и язвы на ногах. Ему было так больно, что его госпитализировали, и мы были вынуждены отменить свой отпуск. Тони так извинялся, я знаю, что он чувствовал себя виноватым, но мне было все равно. Я просто хотела, чтобы ему стало лучше. В итоге, вместо этого мы устроили большую вечеринку.
Дебби признает, что даже когда им удалось отправиться на отдых, вес Тони был огромной проблемой.
Дебби Оррелл:
Даже когда мы летали на протяжении многих лет, Тони не вставал со своего места. Он так боялся, что не сможет поместиться обратно. Он не мог сходить в туалет, потому что кабинка в самолете была очень мала.
Пара иногда пыталась избавиться от лишнего веса, но ничего не получалось.
Дебби Оррелл:
Мы сбрасывали пару килограмм, а затем баловали себя шоколадом. Иногда мы ходили по магазинам вместе, и он оставался у входа в супермаркет, а я шла за покупками. Иначе он не смог бы пройти весь этот путь.
Дебби говорит, что, в конечном счете, вес Тони помешал ему наслаждаться выходами в общество.
Дебби Оррелл:
Дошло до того, что Тони ненавидел прогулки, а взгляды прохожих огорчали его. Никто никогда не говорил ничего оскорбительного, но я знаю, что все это действительно задевало Тони.
Помимо влияния на внешний вид, вес Тони все больше представлял опасность для его здоровья.
Дебби Оррелл:
После увеличения веса у Тони развился диабет 2 типа, и он ежедневно принимал «коктейль» из 15 различных таблеток и получал инъекции. Меня это беспокоило, но я просто должна была поддерживать его, ведь я не могла контролировать то, что он ест.
Тони все больше заботил его размер, и он дошел до того, что сознательно стал избегать определенных ситуаций.
Дебби Оррелл:
Он больше не садился на мебели в саду у нашего друга из-за случая, когда он сломал ее. Он был в ужасе, что испортил чужое имущество. К тому же он еще и высокий. Выглядит, словно гигант пытается сесть.
Мы не могли зайти в кафе, потому что он не помещался в креслах с подлокотниками. Мы не ходили в кино, если места были недостаточно широкими. Тони был так напуган тем, что может застрять.
К 45 годам Тони достиг своего максимума – 241 кг, и Дебби еще больше стала волноваться за мужа.
Дебби Оррелл:
Он был так подавлен и стал замкнутым. Мы разговаривали о его весе, но никогда не говорили, насколько все серьезно. Я знала, что Тони мог умереть, если ничего не сделать, но между нами это не обсуждалось.
Но Тони не был единственным, кто боролся с лишним весом. Дебби также набрала несколько килограммов, после того как она бросила энергичную профессию шеф-повара.
Дебби Оррелл:
Я всегда бегала на жаркой кухне, было тяжело. Но тогда я питалась здоровой пищей на обед и ужин. Но как только я начала работать в офисе, целый день сидела за столом и ела пирожные, которые мне приносили, моя одежда становилась все более тесной.
Переломным моментом для пары стала встреча с сестрой Тони, Анной, которая похудела благодаря программе диеты, предложенной Slimming World (Мир Похудения). Они оба решили зарегистрироваться на курс в апреле 2012 года.
Помимо изменения рациона Тони записался на занятия Зумба (танцевальная фитнес-программа – Прим. ctv.by), которые ему полюбилась.
Прошло три года, и Тони потерял 133 кг. Дебби говорит, что он изменился как снаружи, так и внутри.
Дебби Оррелл:
Вернулся тот мужчина, за которого я вышла замуж, он очень уверен в себе. Он совсем отличается от человека, которого я знала на протяжении последних десяти лет.
Ему нравится находиться в окружении дам на занятиях Зумба, он само очарование. Его не смущает, что он там единственный мужчина.
Увидев успехи Тони, Дебби решила тоже заняться Зумба, но признается, что не могла сравниться с ловкостью и быстротой своего мужа.
Дебби Оррелл:
К январю 2013 года я не могла угнаться за ним. Тони потерял 51 кг. Мы оба пошли на Зумба, но у меня две ноги, и обе левые. Я везде спотыкаюсь, но у Тони есть чувство ритма.
Тони продолжал свои занятия Зумба, чтобы быть уверенным, что он не вернется к прежней форме.
Тони Оррелл:
Раз в неделю я убегал к другим женщинам, но Дебби была не против. Занятия Зумба помогают поддерживать вес, и я не могу поверить, насколько мне сейчас легко стоять на ногах.
У Дебби также наблюдались успехи в Slimming World. К июню 2013 года она достигла своей цели – 63,5 кг.
Тони даже начал работать в Slimming World консультантом и руководит собственной группой по снижению веса.
Дебби не беспокоится о конкуренции со стороны других женщин. «Он знает, что я бы убила его».