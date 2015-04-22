Мужчина размера XXXXXXXXL, который не мог даже зайти в кафе, похудел благодаря занятиям Зумба

Новости Великобритании. 241-килограммовый мужчина, который не мог работать из-за ожирения, потерял больше половины своего веса после занятий Зумба. 56-летний Тони Оррелл из Фелтем, Миддлсекс, пообещал сбросить вес вместе со своей женой Дебби (ей также 56 лет), после того как он набрал 241 кг, а у нее на весах было 114 кг. При размере XXXXXXXXL Тони приходилось покупать одежду в специализированных магазинах в Интернете. Он боялся сидеть на обычных стульях. Полная решимости пара уже сбросила 184 кг на двоих: Тони похудел на 133 кг, а Дебби – на 51 кг, сообщает Daily Mail.

Тони, который отказался от любимой индийской еды с доставкой на дом по вечерам, начал бороться с лишним весом еще в юном возрасте. Тони Оррелл:

В школе я был толстым ребенком, я всегда был пухлым. У меня было пристрастие к сладкому, а моя мама работала на бисквитной фабрике, поэтому она всегда приносила лакомства домой. Тони говорит, что именно из-за полного рабочего дня в банке его вес начал стремиться вверх, потому что оставалось слишком мало времени для приготовления пищи. Тони Оррелл:

У нас не было времени ходить по магазинам, поэтому на нашем кухонном столе всегда лежали меню индийских и китайских ресторанов. Я заказывал луковые баджи для начала, тика-масалу и рис для себя, большую наан и поппадом и все это съедал. В мае 1997 года Тони был освобожден от должности менеджера в банке, но его старые привычки остались. И к 2003 году его размер стал мешать ему работать. В 2006 году на 25-ю годовщину свадьбы пара заказала праздничный отдых в штате Флорида. Но они не смогли поехать.

Дебби Оррелл:

Мы с нетерпением ждали, когда сможем провести неделю на солнце, я купила новые наряды. Я считала дни до отъезда, не могла дождаться, когда же мы проведем время вместе. Но месяцем раньше у Тони появился целлюлит и язвы на ногах. Ему было так больно, что его госпитализировали, и мы были вынуждены отменить свой отпуск. Тони так извинялся, я знаю, что он чувствовал себя виноватым, но мне было все равно. Я просто хотела, чтобы ему стало лучше. В итоге, вместо этого мы устроили большую вечеринку. Дебби признает, что даже когда им удалось отправиться на отдых, вес Тони был огромной проблемой. Дебби Оррелл:

Даже когда мы летали на протяжении многих лет, Тони не вставал со своего места. Он так боялся, что не сможет поместиться обратно. Он не мог сходить в туалет, потому что кабинка в самолете была очень мала. Пара иногда пыталась избавиться от лишнего веса, но ничего не получалось.

Дебби Оррелл:

Мы сбрасывали пару килограмм, а затем баловали себя шоколадом. Иногда мы ходили по магазинам вместе, и он оставался у входа в супермаркет, а я шла за покупками. Иначе он не смог бы пройти весь этот путь. Дебби говорит, что, в конечном счете, вес Тони помешал ему наслаждаться выходами в общество. Дебби Оррелл:

Дошло до того, что Тони ненавидел прогулки, а взгляды прохожих огорчали его. Никто никогда не говорил ничего оскорбительного, но я знаю, что все это действительно задевало Тони.

Помимо влияния на внешний вид, вес Тони все больше представлял опасность для его здоровья. Дебби Оррелл:

После увеличения веса у Тони развился диабет 2 типа, и он ежедневно принимал «коктейль» из 15 различных таблеток и получал инъекции. Меня это беспокоило, но я просто должна была поддерживать его, ведь я не могла контролировать то, что он ест. Тони все больше заботил его размер, и он дошел до того, что сознательно стал избегать определенных ситуаций. Дебби Оррелл:

Он больше не садился на мебели в саду у нашего друга из-за случая, когда он сломал ее. Он был в ужасе, что испортил чужое имущество. К тому же он еще и высокий. Выглядит, словно гигант пытается сесть. Мы не могли зайти в кафе, потому что он не помещался в креслах с подлокотниками. Мы не ходили в кино, если места были недостаточно широкими. Тони был так напуган тем, что может застрять.

К 45 годам Тони достиг своего максимума – 241 кг, и Дебби еще больше стала волноваться за мужа. Дебби Оррелл:

Он был так подавлен и стал замкнутым. Мы разговаривали о его весе, но никогда не говорили, насколько все серьезно. Я знала, что Тони мог умереть, если ничего не сделать, но между нами это не обсуждалось. Но Тони не был единственным, кто боролся с лишним весом. Дебби также набрала несколько килограммов, после того как она бросила энергичную профессию шеф-повара. Дебби Оррелл:

Я всегда бегала на жаркой кухне, было тяжело. Но тогда я питалась здоровой пищей на обед и ужин. Но как только я начала работать в офисе, целый день сидела за столом и ела пирожные, которые мне приносили, моя одежда становилась все более тесной. Переломным моментом для пары стала встреча с сестрой Тони, Анной, которая похудела благодаря программе диеты, предложенной Slimming World (Мир Похудения). Они оба решили зарегистрироваться на курс в апреле 2012 года. Помимо изменения рациона Тони записался на занятия Зумба (танцевальная фитнес-программа – Прим. ctv.by), которые ему полюбилась. Прошло три года, и Тони потерял 133 кг. Дебби говорит, что он изменился как снаружи, так и внутри.