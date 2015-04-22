Британские медики 6 месяцев ставили кашляющему 31-летнему парню диагноз «обычный вирус», а теперь он умирает от рака легких
Новости Великобритании. На протяжении шести месяцев Крис Роу мучается от раздражающего кашля, сообщает Daily Mail.
Повторные визиты к врачам заканчивались одним и тем же диагнозом – у 31-летнего мужчины, скорее всего, «обычный» вирус.
У него есть один ребенок, жена Кейт ждет второго в июне. Пять визитов к врачам за два месяца ни к чему не привели, несмотря на записи о кашле с кровью после одного визита. После появления тупой боли в ребрах и кашля с еще большим количеством крови, он был доставлен в отделение экстренной медицинской помощи.
Рентген показал сокрушительный диагноз – у г-на Роу агрессивная форма рака легких, которая распространилась на печень и кости. Ему сказали, что рак неоперабельный, но г-н Роу проходит изнурительный курс химиотерапии, пытаясь продлить свою жизнь, чтобы провести больше времени с семьей.
В июне его 28-летняя жена Кейт родит мальчика, младшего брата для 3-летней дочери супругов, Софии.
Г-н Роу поделится своей историей для того, чтобы другие узнали о симптомах рака легких.
Он не курит и ведет здоровый образ жизни, поэтому диагноз стал огромным шоком для него и жены.
Крис Роу:
Я обращался к врачам пять раз за два месяца, потому что мой кашель не проходил.
Все началось после того как я вернулся после больших выходных в Center Parcs (загородная база отдыха – Прим. ctv.by). Я начал кашлять кровью, что меня действительно напугало. Но после визитов к врачам, я почувствовал облегчение. Они настаивали на том, что у меня был вирус, и посоветовали мне продолжать принимать ибупрофен.
Я верил, что мне скоро станет легче. Но два месяца спустя появилась тупая боль в ребрах и больше крови при кашле, я попал в отделение экстренной помощи. После рентгена, сделанного в больнице, у меня обнаружили опухоль в легком.
Я пытаюсь создать как можно больше воспоминаний с Кейт и нашими детьми. Я хочу оставаться частью их жизни так долго, насколько это возможно.
В декабре г-ну Роу сообщили, что его рак распространился на печень и кости – опухоль была неоперабельной, а лечение могло лишь немного продлить его жизнь.
После встречи со специалистом-онкологом в феврале было решено, что 31-летний мужчина пройдет курс сильнейшей химиотерапии, которую может предоставить Национальная служба здравоохранения (NHS).
Крис Роу:
Я надеялся, что опухоль окажется доброкачественной, так как я молод, здоров и в отличной форме. К сожалению, все было совсем не так. Кейт и я были настолько потрясены, ведь в моей семье случаи заболевания раком не встречались.
Мужчина проходит курс химиотерапии в надежде, что это сократит размер опухоли, чтобы выиграть время и увидеть, как растут его дети.
Крис Роу:
Наша маленькая девочка, София помогает мне поддерживать бодрость духа. Я так взволнован появлением нашего мальчика Макса в июне, и это определенно помогает мне не сдаваться. Моя жена, Кейт, друзья и семья – все оказывают поддержку, поэтому мне намного легче.
Г-н Роу, который владел собственным бизнесом по выполнению штукатурных работ, был вынужден продать свою 10-летнюю компанию.
Крис Роу:
Сердце разрывалось при продаже бизнеса, но у меня не было выбора. Я знал, что я не смог бы выполнять такую физическую работу при прохождении химиотерапии. Я стал очень слабым, поэтому его продажа была не выбором, а необходимой мерой.
Я испытываю постоянную боль и чувствую себя очень плохо большую часть времени из-за химиотерапии.
Г-н Роу считает, что, будь он старше, его кашлю уделили бы больше внимания.
Крис Роу:
Я не из тех людей, которые посещают врача без причины, это можно понять по моей медицинской карте. Я знал, что случилось что-то серьезное, но никто не хотел меня слушать, потому что я бы слишком молод, чтобы иметь рак легких.
Но моя история доказывает, что подобное может случиться с кем угодно. И, может быть, если бы меня не игнорировали в течение двух месяцев, то мой прогноз был бы более оптимистичным.
Я надеюсь, что другие люди прочитают мою историю и обратят внимание на симптомы рака легких, чтобы его диагностировали намного раньше.
Для г-на Роу был создан сайт по сбору средств его другом, 20-летним Ли Боутелом. Десятки людей сплотились и собрали более £ 10 000 ($ 15000) всего за две недели. Цель заключается в том, чтобы материально помочь семье г-на Роу.
Крис Роу:
Невероятно, насколько хорошо сработал сайт по сбор средств. Удивительно, как много людей хотят помочь нам, и я не могу не поблагодарить Ли за его помощь. Он избавил нашу семью от огромной нагрузки, и теперь я могу сосредоточиться на рождении Макса в июне, а не на финансовых вопросах.