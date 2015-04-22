Британские медики 6 месяцев ставили кашляющему 31-летнему парню диагноз «обычный вирус», а теперь он умирает от рака легких

Новости Великобритании. На протяжении шести месяцев Крис Роу мучается от раздражающего кашля, сообщает Daily Mail. Повторные визиты к врачам заканчивались одним и тем же диагнозом – у 31-летнего мужчины, скорее всего, «обычный» вирус. У него есть один ребенок, жена Кейт ждет второго в июне. Пять визитов к врачам за два месяца ни к чему не привели, несмотря на записи о кашле с кровью после одного визита. После появления тупой боли в ребрах и кашля с еще большим количеством крови, он был доставлен в отделение экстренной медицинской помощи. Рентген показал сокрушительный диагноз – у г-на Роу агрессивная форма рака легких, которая распространилась на печень и кости. Ему сказали, что рак неоперабельный, но г-н Роу проходит изнурительный курс химиотерапии, пытаясь продлить свою жизнь, чтобы провести больше времени с семьей. В июне его 28-летняя жена Кейт родит мальчика, младшего брата для 3-летней дочери супругов, Софии. Г-н Роу поделится своей историей для того, чтобы другие узнали о симптомах рака легких. Он не курит и ведет здоровый образ жизни, поэтому диагноз стал огромным шоком для него и жены.

Крис Роу:

Я обращался к врачам пять раз за два месяца, потому что мой кашель не проходил.

Все началось после того как я вернулся после больших выходных в Center Parcs (загородная база отдыха – Прим. ctv.by). Я начал кашлять кровью, что меня действительно напугало. Но после визитов к врачам, я почувствовал облегчение. Они настаивали на том, что у меня был вирус, и посоветовали мне продолжать принимать ибупрофен.

Я верил, что мне скоро станет легче. Но два месяца спустя появилась тупая боль в ребрах и больше крови при кашле, я попал в отделение экстренной помощи. После рентгена, сделанного в больнице, у меня обнаружили опухоль в легком.

Я пытаюсь создать как можно больше воспоминаний с Кейт и нашими детьми. Я хочу оставаться частью их жизни так долго, насколько это возможно.

В декабре г-ну Роу сообщили, что его рак распространился на печень и кости – опухоль была неоперабельной, а лечение могло лишь немного продлить его жизнь. После встречи со специалистом-онкологом в феврале было решено, что 31-летний мужчина пройдет курс сильнейшей химиотерапии, которую может предоставить Национальная служба здравоохранения (NHS). Крис Роу:

Я надеялся, что опухоль окажется доброкачественной, так как я молод, здоров и в отличной форме. К сожалению, все было совсем не так. Кейт и я были настолько потрясены, ведь в моей семье случаи заболевания раком не встречались. Мужчина проходит курс химиотерапии в надежде, что это сократит размер опухоли, чтобы выиграть время и увидеть, как растут его дети. Крис Роу:

Наша маленькая девочка, София помогает мне поддерживать бодрость духа. Я так взволнован появлением нашего мальчика Макса в июне, и это определенно помогает мне не сдаваться. Моя жена, Кейт, друзья и семья – все оказывают поддержку, поэтому мне намного легче. Г-н Роу, который владел собственным бизнесом по выполнению штукатурных работ, был вынужден продать свою 10-летнюю компанию. Крис Роу:

Сердце разрывалось при продаже бизнеса, но у меня не было выбора. Я знал, что я не смог бы выполнять такую физическую работу при прохождении химиотерапии. Я стал очень слабым, поэтому его продажа была не выбором, а необходимой мерой.

Я испытываю постоянную боль и чувствую себя очень плохо большую часть времени из-за химиотерапии.