Слишком много кофе и еще 6 неожиданных причин, почему вы чувствуете себя измотанным

Новости США. Вы изо всех сил пытаетесь встать с кровати, вам не хватает энергии на весь день, и вы рассчитываете, что сахар поможет вам подольше продержаться? Вы не одиноки. Каждый пятый человек жалуется, что все время чувствует себя измотанным. Около 10 % людей обращаются к своим терапевтам по причине усталости, сообщает Daily Mail. Появился даже удобный акроним – ТАТТ (Tired All The Time – с англ. Всё время уставший) – который врачи вписывают в истории болезней. У половины людей, жалующихся на вялость, обнаруживается дефицит железа или нарушение работы щитовидной железы. Чаще всего усталость вызвана некоторыми сторонами образа жизни, и проблему можно решить простыми изменениями.

Эксперты выявили семь неожиданных причин, почему вам может не хватать энергии ... 1. Вы перфекционист Перфекционизм может высасывать из людей всю энергию, так как они прилагают больше усилий при принятии решений, чем их менее добросовестные коллеги. Айрен Левайн, профессор школы медицины Langone Нью-йоркского университета (для MailOnline): Это мешает им спать. Перфекционисты всегда беспокоятся, правильно ли они все делают, достаточно ли хорошо. Вместо того, чтобы двигаться дальше, они кружат вокруг одной и той же задачи, размышляют над каждым решением. Этот неадекватный способ преодоления стресса может заставить человека чувствовать себя усталым, словно он так и не достиг цели. Постоянная неуверенность в себе может довести людей до состояния тревоги и депрессии, так как им кажется, что они никогда не добьются успеха. Они поставили недостижимые цели: выглядеть безупречно или выполнять работу наилучшим образом. Пусть перфекционизм является неосознанным, но если вы знаете, что вы перфекционист, то вам будет легче справиться с беспокойством и стрессом, которые приводят к усталости. «Когнитивно-поведенческая психотерапия может оказаться весьма полезной», – добавила профессор Левайн. 2. Вы пьете слишком много кофе Кофеин является стимулятором, и при его употреблении посылается сигнал в надпочечники для выработки гормонов стресса – адреналина и кортизола. Д-р Мэрилин Гленвиль, диетолог и автор Библии естественного здоровья для женщин: Кофе и чай вызывают у организма такую ​​же реакцию стресса, как и физическая опасность. После одной чашки чая или кофе человек может почувствовать прилив энергии и повышение бдительности. Но потом уровень сахара в крови, как правило, падает, и человек чувствует еще большую усталость. Это часто приводит к тому, что человек тянется к еще одной чашке, и цикл вновь повторяется.

Человек оказывается «в погоне» за энергией, и употребление кофе в течение длительного времени все больше и больше его изматывает. Д-р Гленвиль (для MailOnline):

Кофеин кажется нам ответом на усталость, но это ложный друг. Это похоже на американские горки с точками максимума энергии и ее минимума. Спустя время человек становится более уставшим. Можно провести аналогию между употреблением кофеина – или диетической колы и энергетических напитков – и завершением работы в назначенный срок. Вы можете делать это в течение короткого периода времени, но потом вы будете валиться с ног, потому что это не устойчивый способ получения энергии. Много людей чувствуют себя опустошенными после этого, они более подвержены заболеваниям, в том числе и гриппу. Исключение кофеина, в итоге, повысит уровень энергии. Тем не менее, многие люди имеют зависимость от кофеина, и поэтому должны сокращать его медленно, а не резко отказываться от него. Д-р Гленвиль:

Кофеин нужно сокращать постепенно. Если исключить его за один день, то постепенно будут появляться головные боли, мышечные спазмы. Употребление в пищу продуктов, которые понемногу дают энергию, поначалу может казаться неудобным, так как тело привыкло к быстрому источнику – кофеину. Но вскоре вы почувствуете себя лучше и будете меньше уставать. 3. Вы едите слишком много углеводов Д-р Гленвиль объясняет, что на самом деле люди могут устать от продуктов, которые якобы дают им энергию. Д-р Гленвиль:

Макаронные изделия, хлеб и рис, а также печенье, шоколад и чипсы – все это вызывает резкие подъемы и падения уровня сахара в крови, в результате чего во второй половине дня человек может захотеть подремать. Некоторые люди живут на переработанных углеводах – белый хлеб, мука, макаронные изделия.

Это продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ), они слишком быстро попадают в кровоток, поэтому сахар в крови резко повышается, а затем его уровень падает. Появляется ощущение разбитости. Вы становитесь унылым, раздражительным и измученным. Питаясь лишь углеводами, люди перестают есть другие, более питательные продукты. Таким образом возникает усталость, так как они не получают достаточного количества питательных веществ. Со слов профессора, если питаться продуктами с невысоким ГИ, и есть мало, но часто, то уровень сахара в крови будет стабильным, а уровень энергии постоянным, что предотвратит усталость. Обилие фруктов и овощей, богатых питательными веществами, также поможет. 4. У вас нарушение сна, связанное с менструальным циклом Согласно исследованиям, у многих женщин проблемы со сном возникают в различные фазы менструального цикла. Как правило, женщина ворочается или ощущает сонливость в дневное время в лютеиновой или предменструальной фазе своего цикла – 11 дней до менструации. Это вызвано гормональными перепадами, которые происходят в это время.

Существует также доказательство того, что некоторые женщины сталкиваются с более серьезными нарушения сна, такими, как бессонница (недостаток сна), гиперсомния (избыточный сон) или парасомния (включает в себя такие проблемы, как лунатизм и ночные кошмары). При расстройствах обычно обращаются к терапевтам, которые могут порекомендовать таблетки, чтобы стабилизировать гормональный фон. У некоторых женщин, которым сложно уснуть, может быть низкий уровень мелатонина – гормона сна. Если это так, то терапевты могут прописать мелатонин. 5. Вы не употребляете достаточное количество белка Николя Шабрук, диетолог клиники в Лондоне (для MailOnline):

Многим людям не хватает энергии, особенно спустя несколько часов после обеда, потому что они съели недостаточно белка. Белок медленно расщепляется телом, таким образом, наполняя нас на более долгое время. Если вы не получите достаточно белка с пищей, уровень сахара в крови резко увеличится, и вы почувствуете прилив энергии, но он также быстро пройдет.

Специалист рекомендует употреблять белок ежедневно, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии. Употребление небольшого количества белка и перекусы орехами, или ореховом маслом, помогут предотвратить усталость в течение дня. Также хорошими источниками являются мясо, рыба, сыр, тофу, фасоль, чечевица, йогурт, орехи. 6. У вас диабет 2-го типа Усталость, как правило, сопровождаемая проблемами со зрением, постоянной жаждой и частым мочеиспусканием, а также частыми инфекциями, могут быть симптомами диабета 2-го типа. Это происходит, когда организм не вырабатывает достаточное для корректного функционирования количество инсулина, или когда клетки организма не реагируют на инсулин (резистентность к инсулину).

Профессор Стив Филд, терапевт:

Если человек не в форме, ему для всего требуется больше усилий. Лечение сахарного диабета 2-го типа включает в себя регулярные физические упражнения, здоровое питание, а иногда и лекарства, чтобы предотвратить высокий уровень сахара в крови. Лечение предназначено для поддержания уровня глюкозы в крови, чтобы избежать риска таких осложнений, как слепота, повреждение нерва, язва и ампутация. 7. У вас низкий уровень тестостерона У мужчин усталость – возможны также потеря волос на теле, снижение либидо и затруднения с концентрацией внимания – может быть вызвана низким уровнем половых гормонов. Д-р Марк Вандерпамп, консультант-эндокринолог в Больнице Ройал Фри в Лондоне: Падение уровня тестостерона может привести к потере мышечной массы. Таким образом, больной чувствует усталость, когда занимается любой физической активностью.