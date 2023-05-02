Мурашки, покалывание, онемение пальцев. Синдром запястного канала можно обнаружить самостоятельно. И вот как

Ухудшение чувствительности пальцев, мурашки и покалывания возникают не из-за недостатка в кровоснабжении, это может быть синдром запястного канала, который проявляется неприятными ощущениями, вызванными сдавливанием срединного нерва на уровне запястья.

Иван Киевец, врач Республиканского центра хирургии кисти:

Он проявляется гипостезией, то есть онемением, как правило, первых трех пальцев – большого, указательного и среднего – и половинки безымянного пальца. А также проявляется ночными болями. Все неприятные ощущения – это неврологическая симптоматика, и проблему нужно решать с нервной системой. Синдром затрагивает первые три пальца, поскольку это самые главные пальцы, которые мы используем каждый день. Именно они обеспечивают мелкую моторику.

Иван Киевец:

Как правило, он возникает из-за монотонной работы руками в вынужденном положении кисти, то есть чрезмерное сгибание или чрезмерное разгибание. И также является результатом остеохондроза шейного отдела позвоночника. Дело в том, что срединный нерв, который пережимается при данном заболевании, отвечает за питание кисти и происходит отмирание мышц и ухудшение питания структуры кисти.

Изначально симптомы могут проявиться при вынужденном неудобном положении, например, когда согнута рука, после того, как пропололи траву или поработали шуруповертом. По ночам не можете спать – болят руки. А нейропатическую боль снимать обычными обезболивающими практически невозможно. Иван Киевец:

Ухудшается качество жизни, так как пациенты не высыпаются из-за боли и не могут пользоваться мелкими предметами. Вплоть до того, что даже предметы выпадают из рук. Чаще подвержены этой болезни женщины после 40 лет. Лечение есть консервативное, то есть это физиопроцедуры, мази, ЛФК, либо хирургическое лечение.