Можно ли заниматься фитнесом во время беременности?

Заниматься фитнесом во время беременности можно и даже нужно. Будущим мамам физическая нагрузка пойдет только на пользу. Гимнастика придаст уверенности и спокойствия, нормализует сон, снимет стресс и даже избавит от токсикоза. И что самое важное – подготовит женщину к предстоящим родам.

Перед тем как начать занятия фитнесом, беременным обязательно нужно проконсультироваться с врачом – узнать, нет ли противопоказаний к нагрузкам, а также определить уровень своей физической подготовки. И при этом не стоит забывать: нагрузки на организм должны быть минимальными.

Стоит помнить про то, что некоторые движения беременным выполнять запрещено: резко вставать, сильно выгибать спину, делать махи ногами, прыгать и делать растяжку.

Благоприятное воздействие на организм во время беременности оказывают упражнения на расслабление мышц шеи, движения на фит-боле и, конечно же, «кошачья спинка».

Врачи утверждают, что «тренированные» мамы легче справляются с процессом родов. Имеют меньше проблем со здоровьем и быстрее восстанавливают свой прежний облик. Поэтому берегите себя, своих будущих крох и будьте всегда здоровы!