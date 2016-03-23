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Можно ли заниматься фитнесом во время беременности?

23 марта 2016 11:00
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Заниматься фитнесом во время беременности можно и даже нужно. Будущим мамам физическая нагрузка пойдет только на пользу. Гимнастика придаст уверенности и спокойствия,  нормализует сон, снимет стресс и даже избавит от токсикоза. И что самое важное  – подготовит женщину к предстоящим родам.

Перед тем как начать занятия фитнесом, беременным обязательно нужно проконсультироваться с врачом – узнать, нет ли противопоказаний к нагрузкам, а также определить  уровень своей физической подготовки. И при этом не стоит забывать:  нагрузки на организм должны быть минимальными.

Стоит помнить про то, что некоторые движения беременным выполнять запрещено: резко вставать, сильно выгибать спину, делать махи ногами, прыгать и делать растяжку.

Благоприятное воздействие на организм во время беременности оказывают упражнения на расслабление мышц шеи, движения на фит-боле и, конечно же,  «кошачья спинка».

Врачи утверждают, что «тренированные» мамы легче справляются с процессом родов. Имеют меньше проблем со здоровьем и быстрее восстанавливают свой прежний облик. Поэтому берегите себя, своих будущих крох и будьте всегда здоровы!

# Здоровье # Фотофакт # Фитнес # Екатерина Руцкая # Беременность

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