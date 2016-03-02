Как обмануть аппетит? Советы диетолога Светланы Кашицкой

Что делать, если все время хочется есть, а желания набрать парочку килограммов нет? Все просто! Нужно «обмануть» аппетит. Как это работает?! Сначала отучитесь при первых приступах голода тут же мчаться к холодильнику. Попробуйте выпить стакан воды или томатного сока! Желудок заполнится жидкостью, и вы съедите на треть меньше обычной порции.

Чтобы организм постоянно себя чувствовал сытым и довольным, ешьте меньше, но чаще. Не забывайте тщательно разжевывать пищу. Каждый прием пищи должен занимать не менее 20 минут. За это время можно понять, насытились вы или нет. А для того чтобы лучше контролировать размер своих порций, купите маленькие тарелки. Кстати, цвет посуды тоже имеет значение.

Захотели перекусить? Не тянитесь за булочкой или конфетой. Лучше отдайте предпочтение йогурту или обезжиренному молоку. Порция протеинов подавляет желание продолжить трапезу. Отличный вариант насытиться и не набрать лишний вес – съесть овощи или фрукты.

Главные сообщники повышенного аппетита – специи, которые обостряют голод. Поэтому их следует употреблять в ограниченном количестве. А вот главный враг неконтролируемого желания поесть – чеснок. Разотрите 3 зубчика и залейте полученную мякоть стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Принимайте настой каждый день по 1 столовой ложке перед сном. Ночью бегать к холодильнику вы точно не будете!

Как ни странно, но обмануть аппетит может помочь ароматерапия. Есть 10 запахов, которые снижают потребность в еде, это: ваниль, анис, перец, грейпфрут, укроп, яблоко, мята, банан, роза и лаванда. Воспользуйтесь предложенными хитростями и голод лишний раз вас не потревожит.