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Диспансерное обследование: какие анализы следует обязательно сдавать раз в год?

17 марта 2016 10:10
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Когда хорошо себя чувствуешгь, идти к врачу, казалось бы, нет никакой надобности. Но это большое заблуждение. К сожалению, многие болезни могут долгое время не проявлять себя и протекать безсимптомно. Среди них – эндокринные, онкологические заболевания, инфекции мочевыводящих путей.

Чтобы избежать избежать ненужных проблем и вовремя выведать недуг раз в год каждый должен проходить диспансеризацию.

Диспасеризация – дело добровольное. Никто насильно не заставит вас пойти в поликлиннику и сдавать анализы, если вы не хотите. Но помните: от их результатов во многом зависит состояние вашего здоровья. Иногда лучше потратить пару дней, чтобы обойти всех врачей, чем с течением времени отдать месяц на борьбу с недугами.

Какие анализы следует обязательно сдавать раз в год и к каким специалистам обращаться? Расскажем в нашем сюжете.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Жанна Козейко # Консультация врача

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