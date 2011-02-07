Минздрав Республики Беларусь: Заболеваемость гриппом пойдет на спад уже через две недели

Достаточно спокойное течение вируса в этом сезоне медики объясняют своевременной вакцинацией. Ей воспользовалось на этот раз рекордное число белорусов – более двух миллионов.

Отрицательный ответ журналистов главного санитарного врача Беларуси не удивил. Ведь в этом году интенсивность заболеваемости гриппом в 2,5 раза ниже прошлогодней. Легче и течение болезни. Специалисты уверены: помогла вакцинация. На этот раз прививку сделало рекордное количество белорусов: более двух миллионов.

Олег Арнаутов, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Эпидемическая ситуация, которая складывается на территории республики, управляема, она не носит угрожающего характера. Отработанные механизмы весьма эффективны.

В аптеках вирус встречают во всеоружии. По практике прошлого года, пятимесячный запас иммуномодуляторов и оксолиновой мази. Однако за те полчаса, которые мы здесь находились, центральную аптеку столицы посетило всего пять человек. Причем покупали отнюдь не жаропонижающие.

Ольга Орсич, заведующая аптекой Минска:

Основная масса населения покупает препараты для профилактики. Это витамины.

Эпидемия гриппа, которая внесла коррективы в школьное расписание соседних стран, в Беларуси под контролем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В 16 столичной гимназии заболело всего 10% учеников. Говорят, помогла профилактика: после каждого урока проветривание и влажная уборка. К тому же, больному вопросу здесь дают здоровый ответ: занимаются спортом и катаются на лыжах.

Здоровье укрепляет и правильное питание. В столовой, как в операционной: стерильная чистота и маски. В меню – витамины и минералы.

Специалисты уверяют: песня гриппа будет недолгой. Уже через две недели заболеваемость пойдет на спад.

В ближайшее время, говорят синоптики, похолодает. А с увеличением мороза, уменьшается и количество заболевших. Однако расслабляться, говорят медики, не стоит. Ведь грипп, как капризная женщина, непредсказуем в своем поведении. Так что акцент на профилактику. Чтобы она была более эффективной, в ближайшее время сотрудники Минздрава пойдут в народ, чтобы с профессиональной точки зрения рассказать о, так называемом, «респираторном этикете». Как говорится, лучше предупредить, чем лечить.