Зимние травмы, диагностика и лечение

Зимой число травм увеличивается в 3 раза. Что касается уличного травматизм, не затрагивая ДТП, то 80% - это ушибы и растяжения, 20% - переломы и вывихи, которые влекут операции и лечение в стационаре.

Алексей Маслов, заведующий ортопедо-травматологическим отделением Минской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент:

К сожалению, больше половины наших пациентов поступает в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь усугубляет опасность получения травм. Когда человек падает на улице, часто он получает перелом предплечья, перелом лучевой кости в типичном месте или перелом в области голеностопа. Лучше перестраховаться, чем игнорировать повреждения. Надо ориентироваться на свои ощущения, если боль присутствует, то лучше обратиться в к врачу. Кроме клинического исследования, большое значение имеют лучевые методы диагностики повреждений опорно-двигательной системы, к ним относятся компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Но все равно рутинная рентгенография — наиболее важный для нас метод исследования.

Кирилл Чернявский, ортопед-травматолог:

Среди зимних травм чаще всего встречаются повреждения коленного сустава, повреждения связочного аппарата. Если говорить про лыжный спорт, то часто здесь встречается встречается перелом костей голени. Если брать перелом лучевой кости в типичном месте, то обычно удается вправить его закрыто. Если брать перелом шейки бедренной кости, то он влечет намного серьезные последствия. Чем позже начато лечение, тем хуже может быть результат. Часто встречаются люди, которые неделю ходят на сломанной ноге или со сломанной рукой. Для нас очень важен механизм травмы, как она произошла. Зная механизм травмы, мы можем подозревать как локализацию перелома, так и способ его вправления.

Анатолий Лой, заведующий рентгенологическим отделением:

Иногда компьютерная томография и магнитно-резонансная томография не дают ту полноту информации, которую дает рентгенография. До того, как появились цифровые рентген-аппараты, для каждого этапа операции нужно было делать снимок на пленке, лаборант должен был убежать в рентген-кабинет, в проявочной машине проявить пленку, в это время пациент находился в беспомощном состоянии, увеличивалось время наркоза. А теперь каждый этап операции фиксируется в цифровом варианте. На рентгеноскопии видны все действия доктора. Существенно уменьшается длительность операции, исчезает необходимость применять большое количество наркозных препаратов.

Алексей Маслов:

Что касается операционного вмешательства, то здесь применяются современные методики остеосинтеза. Этот термин обозначает хирургическое лечение переломов с использование различных фиксаторов. Огромные концерны работают над улучшением медицинских изделий для остеосинтеза. Пластины позволяют зафиксировать перелом так, что после операции можно вставать и ходить.

Петр Кезля:

Одним из методов остеосинтеза является введение металлоконструкций в костномозговой канал через небольшие разрезы. При подобных травмах раньше больные пребывали в больнице на протяжении трех месяцев. При данной методике пациент на следующие сутки моежт отправляться домой.

Улучшению диагностики и лечения пациентов с травмами способствует внедрение эндоскопического исследования суставов — артроскопия.

Виктор Санникович, ортопед-травматолог:

Нет диагностически более точного метода исследования внутрисоставных структур, чем артроскопия, даже МРТ не дает столь высоких результатов. Через два прокола мы можем максимально оценить все отделы сустава. Мы часто не могли обследовать задние отделы менисков и могли допускать какие-то ошибки.

Еще одно современное направление — эндопротезирование, велика его роль в лечении заболевания суставов у пожилых пациентов.

Александр Александров, ортопед-травматолог:

Это наиболее современный метод для лечения лиц пожилого возраста, потому что заставлять человека сращивать этот перелом иногда просто невыгодно, потому что в связи с возрастом перелом не успевает срастись пока человек жив, а протезирование с первого дня дает человеку возможность ходить и жить полноценной жизнью.

Алексей Маслов:

Сегодня даже гипс изменился. Сегодня гипс делается из легкого полимера, который позволяет ухаживать за телом, мыться, он в два раза легче и комфортнее переносится пациентом.

Для каждого перенесшего травму человека врач разрабатывает свою индивидуальную программу реабилитации. В ее основе лежат дыхательные упражнения для лежачих пациентов.

Наталья Сивуха, инструктор-методист физической реабилитации:

Дыхательная гимнастика и упражнения на все группы мышц — основная программа, которую можно давать больным для улучшения работы легких после лежачего положения. Также мы даем упражнения диафрагмального дыхания для улучшения кровообращения внутренних органов. Как известно у нас процессы двойные, работают две руки, идет двойное движение в мозг, соответственно упражнения необходимо делать обеими руками и ногами.

Реабилитационные мероприятия пациенты должны выполнять и по возвращению домой. Добросовестное выполнение назначенных упражнений способствует скорейшему восстановлению после травмы.

Кирилл Чернявский:

Самый минимальный срок — три недели, если были повреждения связочного аппарата. Если брать перелом, то период демобилизации взрослого человека может быть 4 недели, после которого идет период реабилитации. В среднем срок выздоровления занимает от 6 недель. При сложных и множественных переломах может потребоваться многоэтапная операция и длительный период реабилитации, а это может даже занять годы.