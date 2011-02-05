В микрорайоне Северный построят самый крупный клинический центр в Беларуси

Летом прошлого года состоялось торжественное открытие строительства нового минского жилого района Северный. Последняя новость – здесь откроется Клинический центр, который станет самым крупным в Минске. Клиника на 1200 мест займет территорию площадью 100 тыс. квадратных метров. Это будет больница интенсивного лечения.

Сюда будут поступать самые тяжелые пациенты. После оказания им высокотехнологичной медицинской помощи, они будут долечиваться в других стационарах Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В состав клиники войдет родильный дом, с которого и начнется строительство. Руководить работами будут зарубежные специалисты. Французская компания выступила в качестве генпроектной и генподрядной организации. Клинику оснастят медицинским оборудованием отечественного и зарубежного производства.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Реализация этого проекта позволит нам получить не просто клинику, а клинику 21 века, клинику самую современную, очень хорошую клинику. Клинику, в которой учтен опыт подобных клиник западноевропейских стран. Которые построены 5-7 лет назад. То есть, фактически это означает, что в Беларуси будет строится самая современная клиника.

В последние годы больницы города преобразились. В них проведен капитальный ремонт, установлено новейшее оборудование. Сегодня новые поликлиники требуются, в первую очередь, новым районам: Дружбе, Сухарево, Красному бору, Масюковщине. Городская клиническая больница в микрорайоне Северный решит большое количество проблем, связанных с недостатком поликлиник. Начнется ее строительств в конце апреля 2011 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новый район Северный даст Минску более 1 миллиона квадратных метров жилой застройки