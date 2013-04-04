Минские школьники в рамках акции «Здоровье и молодость» представили арт-объекты о вреде спиртного

Новости Беларуси. Большой день здоровья. Столичные школьники представили свое видение активного образа жизни. Акция «Здоровье и молодость» собрала 4 апреля более 300 ребят. Минские школьники предложили на суд жюри арт-объекты о вреде спиртного: красочные плакаты, поделки из бумаги, картона и пластика.
Юные авторы презентовали свои проекты, а также делились мнениями о проблеме алкоголя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Анастасия Кунгурова, организатор акции:
Очень удивили работы, потому что разные жанры, разные исполнения. Дети додумали, видимо, работали. То есть очень интересные работы, поэтому их сегодня так много.
Школьники:
Мы хотели доказать, что курение, алкоголизм сильно вредят здоровью. Мы придумали слайд-шоу.
Тема алкоголя в нашей стране – достаточно большая в наши дни проблема, поэтому это очень хороший конкурс, чтобы показать людям, чтобы они, может быть, осознали что-то.