Минские школьники в рамках акции «Здоровье и молодость» представили арт-объекты о вреде спиртного

Новости Беларуси. Большой день здоровья. Столичные школьники представили свое видение активного образа жизни. Акция «Здоровье и молодость» собрала 4 апреля более 300 ребят. Минские школьники предложили на суд жюри арт-объекты о вреде спиртного: красочные плакаты, поделки из бумаги, картона и пластика.

Юные авторы презентовали свои проекты, а также делились мнениями о проблеме алкоголя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Кунгурова, организатор акции:

Очень удивили работы, потому что разные жанры, разные исполнения. Дети додумали, видимо, работали. То есть очень интересные работы, поэтому их сегодня так много.

Школьники:

Мы хотели доказать, что курение, алкоголизм сильно вредят здоровью. Мы придумали слайд-шоу.

Тема алкоголя в нашей стране – достаточно большая в наши дни проблема, поэтому это очень хороший конкурс, чтобы показать людям, чтобы они, может быть, осознали что-то.