«Минимум – 2 недели»: врач о том, сколько нужно отдыхать в жарких странах зимой

Многие белорусы любят на новогодние праздники уезжать в тёплые страны, где нет снега. Как решить проблему стресса для организма при возвращении на родину, мы спросили главного врача минской поликлиники в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:

Следует ориентироваться на то, какие сроки были поставлены для отдыха. Давно было доказано, что меньше, чем 14 дней, 2 недели пребывания в другом климате для взрослого человека – оно принесёт больше негатива, чем пользы.

Недаром ещё в советские времена в различные лагеря для детей путёвки стартовали от месяца по продолжительности. Потому что отмечали, что наш организм должен приноровиться к условиям нового климата – тёплого. Это и другой биоритм, потому что другая продолжительность светового дня, и температурный режим совершенно отличный, и режим питания.