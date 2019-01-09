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«Минимум – 2 недели»: врач о том, сколько нужно отдыхать в жарких странах зимой

09 января 2019 12:48
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Многие белорусы любят на новогодние праздники уезжать в тёплые страны, где нет снега. Как решить проблему стресса для организма при возвращении на родину, мы спросили главного врача минской поликлиники в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:
Следует ориентироваться на то, какие сроки были поставлены для отдыха. Давно было доказано, что меньше, чем 14 дней, 2 недели пребывания в другом климате для взрослого человека – оно принесёт больше негатива, чем пользы.

Недаром ещё в советские времена в различные лагеря для детей путёвки стартовали от месяца по продолжительности. Потому что отмечали, что наш организм должен приноровиться к условиям нового климата – тёплого. Это и другой биоритм, потому что другая продолжительность светового дня, и температурный режим совершенно отличный, и режим питания.

А по возвращении у нас получается второй стресс, потому что только организм прошёл адаптацию к тёплым условиям, и пора возвращаться: снег, бытовые проблемы. Поэтому надо чётко соизмерять, что меньше, чем на 2 недели не стоит, потому что вопросы иммунитета встанут достаточно остро. Когда организм, достаточно привыкший к тёплой температуре вдруг в наши морозы. Резкие перепады, и здравствуй, простудное заболевание! Минимум – 2 недели.

# Отдых # Здоровье # Сергей Дечко

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