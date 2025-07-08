Фашисты не верили, что город освободят так быстро. Вот несколько необычных фактов о легендарной операции «Багратион»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Операция по освобождению БССР от немецко-фашистских захватчиков проводилась под кодовым названием «Багратион». В ходе ее советская армия нанесла мощнейшее поражение группе армии «Центр». Ее проводили силами 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов при участии партизан с 23 июня по 29 августа 1944 года. Первым Белорусским фронтом командовал Рокоссовский, вторым – Захаров, третьим – Черняховский, первым Прибалтийским – Баграмян. И продолжалась она 68 дней. Общий замысел был в сокрушении флангов немецкой группы армии «Центр», окружении основных ее сил восточнее Минска и полном освобождении республики.