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Фашисты не верили, что город освободят так быстро. Вот несколько необычных фактов о легендарной операции «Багратион»

08 июля 2025 13:22
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Операция по освобождению БССР от немецко-фашистских захватчиков проводилась под кодовым названием «Багратион». В ходе ее советская армия нанесла мощнейшее поражение группе армии «Центр». Ее проводили силами 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов при участии партизан с 23 июня по 29 августа 1944 года. Первым Белорусским фронтом командовал Рокоссовский, вторым – Захаров, третьим – Черняховский, первым Прибалтийским – Баграмян. И продолжалась она 68 дней. Общий замысел был в сокрушении флангов немецкой группы армии «Центр», окружении основных ее сил восточнее Минска и полном освобождении республики.

Фашисты не верили, что город освободят так быстро. Вот несколько необычных фактов о легендарной операции «Багратион»-2

Оксана Жукова, заведующий отделом научно-просветительской работы Музея истории г. Минска:
Операция «Багратион» настолько была успешной, что, по мнению нацистов, город мог освободиться только за 8 дней. На самом деле, города освобождались за 2 дня, иногда за 1 день. И сами нацисты в это не верили, потому что, по их расчетам, это было нереально.

Одним из ключевых этапов Белорусской стратегической операции «Багратион» стало освобождение столицы. И началось оно в ночь на 3 июля 1944 года. Гитлеровцы старались всеми силами удержать позицию. Они заминировали весь город. Советские освободители сражались за каждый дом, за каждый клочок земли, а с ними вместе и тысячи минчан-подпольщиков, партизан.

Подробности в видео

# Великая Отечественная война # Вероника Макаревич

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