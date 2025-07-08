Там показали жизнь в оккупированном Минске. Рассказываем, чем удивила выставка во флигеле Лошицкой усадьбы
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Руины стреляют в упор. К 80-летию Великой Победы во флигеле Лошицкой усадьбы открыли выставку «Воспоминания. Минск в 1941-1945 годах». Этюды, фото, письма и другие предметы раскрывают жизнь в оккупированной столице и рассказывают про героев, которые подарили нам мирное небо. Рискуя собственной жизнью, летопись военного города создавал талантливый художник Николай Васильевич Дучиц. По возрасту и состоянию здоровью он не был призван на фронт и сумел оставить бесценные этюды для потомков.
Лидия Маркович, заведующий филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:
Получая холсты и краски, он писал город, фиксировал его каждый день. Многие работы точно датированы. Это позволяет проследить, как менялся город, разрушения Минска начинаются с первых дней Великой Отечественной войны, поэтому можно видеть и руины возле стадиона «Динамо». Одним из излюбленных районов была Кальвария. Когда Минск был освобожден, он входил в специально созданную команду художников, которая работала по сбору этого визуального материала для создаваемой экспозиции тогда Музея партизанского движения, теперь музея истории Великой Отечественной войны. Многие работы хранятся в фондах этого музея. У нас представлены работы, этюды, которые передала его внучка – известный белорусский археолог Людмила Дучиц.
В этих треуголках – слезы радости и горя. Письма в годы войны стали связующей нитью между тылом и фронтом. Благодаря почте можно было поддерживать связь с близкими и узнавать новости. Сегодня они – драгоценные документы. На выставке представлены весточки из коллекции участника Великой Отечественной войны, уроженца Минска, Аркадия Розанова.
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