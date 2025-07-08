Там показали жизнь в оккупированном Минске. Рассказываем, чем удивила выставка во флигеле Лошицкой усадьбы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Руины стреляют в упор. К 80-летию Великой Победы во флигеле Лошицкой усадьбы открыли выставку «Воспоминания. Минск в 1941-1945 годах». Этюды, фото, письма и другие предметы раскрывают жизнь в оккупированной столице и рассказывают про героев, которые подарили нам мирное небо. Рискуя собственной жизнью, летопись военного города создавал талантливый художник Николай Васильевич Дучиц. По возрасту и состоянию здоровью он не был призван на фронт и сумел оставить бесценные этюды для потомков.