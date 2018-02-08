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Место, где помогут. В Белорусском детском хосписе готовы оказывать правовую поддержку

08 февраля 2018 14:22
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Новости Беларуси. Проект по юридическому консультированию родителей тяжелобольных детей реализуют в Белорусском детском хосписе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Место, где помогут. В Белорусском детском хосписе готовы оказывать правовую поддержку-1

В этом полезном деле помогают благотворители из Великобритании. Суть идеи: правовая поддержка и информирование людей, которые оказались в сложной ситуации. Куда обращаться? У кого просить поддержки? Как ухаживать за тяжелобольным ребенком? Все расскажут и покажут в хосписе. И, естественно, помогут. Как правило, мамы и папы переживают «эмоциональный надрыв», им трудно сориентироваться в «обществе здоровых». Здесь их готовы принять и выслушать.

Место, где помогут. В Белорусском детском хосписе готовы оказывать правовую поддержку-4

Место, где помогут. В Белорусском детском хосписе готовы оказывать правовую поддержку-6

Павел Бурыкин, руководитель проекта:
Наша основная задача помочь реализовать этим семьям свое право на те льготы, которое государство декларировало, разнообразные вещи: начиная от пандуса и заканчивая инклюзивными вещами. Может быть, получение льготного жилья в том числе. Если делать все правильно, по определенной схеме, никаких вопросов не возникает. Семьи получают то, что им положено по закону.

Проект по юридическому консультированию реализуется во всех регионах страны. Минский закреплен за тремя специалистами.

Место, где помогут. В Белорусском детском хосписе готовы оказывать правовую поддержку-9

# Здоровье # Фотофакт # Болезни у детей # Павел Бурыкин

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