Место, где помогут. В Белорусском детском хосписе готовы оказывать правовую поддержку

Новости Беларуси. Проект по юридическому консультированию родителей тяжелобольных детей реализуют в Белорусском детском хосписе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом полезном деле помогают благотворители из Великобритании. Суть идеи: правовая поддержка и информирование людей, которые оказались в сложной ситуации. Куда обращаться? У кого просить поддержки? Как ухаживать за тяжелобольным ребенком? Все расскажут и покажут в хосписе. И, естественно, помогут. Как правило, мамы и папы переживают «эмоциональный надрыв», им трудно сориентироваться в «обществе здоровых». Здесь их готовы принять и выслушать.

Павел Бурыкин, руководитель проекта:

Наша основная задача – помочь реализовать этим семьям свое право на те льготы, которое государство декларировало, разнообразные вещи: начиная от пандуса и заканчивая инклюзивными вещами. Может быть, получение льготного жилья в том числе. Если делать все правильно, по определенной схеме, никаких вопросов не возникает. Семьи получают то, что им положено по закону.