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Благодаря активной позиции местных жителей в Вилейке заработает центр скрининга рака

06 февраля 2018 16:06
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Новости Беларуси. Дело жизненной важности. Центр скрининга рака появится в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Благодаря активной позиции местных жителей в Вилейке заработает центр скрининга рака-1

Предполагается, что учреждение заработает до конца 2018 года. Онкологическую помощь жители района получают и сейчас: в городе работает диспансер. Однако, здания лечебницы более 160 лет и ремонта здесь давно не было. На неудовлетворительное состояние помещений обратили внимание власти благодаря активной позиции местных жителей.

Подробности – в видеоматериале.

# Здоровье # Фотофакт # Онкология # Жанна Гордынец

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