Благодаря активной позиции местных жителей в Вилейке заработает центр скрининга рака

Предполагается, что учреждение заработает до конца 2018 года. Онкологическую помощь жители района получают и сейчас: в городе работает диспансер. Однако, здания лечебницы более 160 лет и ремонта здесь давно не было. На неудовлетворительное состояние помещений обратили внимание власти благодаря активной позиции местных жителей.

Подробности – в видеоматериале.