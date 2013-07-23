Лечебная гимнастика – лучшее лекарство от болей в спине

Боль в спине может быть вызвана разными причинами. Что может скрываться за этими проблемами?

Симптомы

Георгий Недзьведь, главный научный сотрудник ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», председатель Республиканского научного общества неврологов, доктор медицинских наук, профессор:

Во-первых, должен быть провоцирующий момент: или поднятие тяжестей, или длительное пребывание в одном положении. И во-вторых, характер болей, при заболеваниях позвоночника зависит от положения. Боль усиливается в вертикальном положении, в положении сидя и лёжа она значительно уменьшается. У людей сидячих профессий наблюдается дисфиксация, или смещение, позвонка. И тогда боль возникает при перемене положения: при переходе из сидячего положения в вертикальное или лёжа при поворотах.

Лечение

Ещё до недавнего времени считалось, что пациентам с дегенеративными изменениями в позвоночнике в острый период необходимо оставить больной орган в покое. Сегодня подход к двигательной активности в острый период иной. Уже на первом этапе лечения пациентам назначается щадящая гимнастика прямо на больничной койке. И направлена она на то, чтобы снять острое состояние.

Приём противовоспалительных, обезболивающих, противоотёчных средств снижает остроту процесса и позволяет увеличить двигательную активность, которая улучшает кровообращение в мышцах и обмен веществ. Ну, и конечно, лечебная гимнастика развивает мышечный корсет. Тот самый, которого не хватало до болезни. Кроме того, движение, да ещё в группе, оказывает тонизирующее влияние на психику больного. Ведь многие из них в момент обострения болезни просто не могли передвигаться. Их привезли в стационар на носилках.

Для каждого из отделов позвоночника существует свой комплекс упражнений. Поэтому на занятиях инструктор обучает своих подопечных правилам проведения гимнастики и следит за их соблюдением. Эти же правила действуют вообще по жизни. К примеру. когда мы наклоняемся. И от неправильной нагрузки у многих из нас страдает позвоночник. Все упражнения должны выполняться медленно, то есть никаких резких движений.

Наталья Хомич, инструктор-методист по физической реабилитации УЗ «2-ая городская клиническая больница» г. Минска:

Самое основное, чтобы не было резких рывков и толчков при их выполнении, потому что, конечно же, спина этого крайне не любит. Нагрузка должна быть дозированной, начинать нужно с небольшой, ну, как всегда, в лечебной физкультуре – от простого к сложному.

Движения выполняются до появления лёгкой боли, не дальше. В случае её обострения упражнения рекомендуется выполнять в положении лёжа. Это уменьшает нагрузку на межпозвонковые диски. Кстати, на втором этапе реабилитации большинство упражнений именно так и выполняются. И опять-таки все упражнения направлены на уменьшение болевого синдрома. Появление болевых ощущений во время гимнастики является сигналом либо к уменьшению амплитуды выполнения упражнений, либо к полному их прекращению. И главное, все упражнения лечебной гимнастики пациенты должны будут выполнять и после выписки из стационара дома каждый день.

Наталья Хомич:

Тут они обучаются, выполняя данные комплексы в больнице, и они уже запросто могут выполнять данные упражнения в домашних условиях.

Иначе болезнь не заставит ждать человека своего повторного прихода, сообщили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.

Профилактика

Георгий Недзьведь:

Не забывать каждое утро делать упражнения на все мышцы и суставы. Появилась группа препаратов хондопротекторов, которые в какой-то мере снижают прогрессирование остеохондроза и вообще заболеваний суставов. Если появились длительные ноющие боли в позвоночнике и боли в суставах, целесообразно принять курс хондопротекторов.

Всегда говорю пациентам, что каждый человек хозяин своего здоровья и своего тела и надо за ним следить.