9 районов Гродненской области ввели запрет на курение в парках и скверах

Новости Беларуси. В Беларуси становится больше зон свободных от табака. Девять районов Гродненской области ввели запрет на курение в парках и скверах.

Также такая мера коснется магазинов, кафе, промышленных предприятий и ряда организаций. А в некоторых районах запрещено курение на остановках общественного транспорта.

К слову, согласно данным последнего социологического исследования, в регионе курит около трети взрослого населения. При этом более половины из них хотят отказаться от вредной привычки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.