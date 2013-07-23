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9 районов Гродненской области ввели запрет на курение в парках и скверах

23 июля 2013 08:06
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Новости Беларуси. В Беларуси становится больше зон свободных от табака. Девять районов Гродненской области ввели запрет на курение в парках и скверах.

Также такая мера коснется магазинов, кафе, промышленных предприятий и ряда организаций. А в некоторых районах запрещено курение на остановках общественного транспорта.

К слову, согласно данным последнего социологического исследования, в регионе курит около трети  взрослого населения. При этом более половины из них хотят отказаться от вредной привычки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Здоровье # Курение в Беларуси

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