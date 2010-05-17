Куда обращаться, если вы прибрели товар с истекшим сроком годности?

На вопросы ведущей программы «Большой город» Екатерины Забенько отвечает Наталья Жукова, заместитель главного санитарного врача Минска.

Наталья Жукова: На сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии проводился опрос: «Как часто при покупке продуктов Вы обращаете внимание на срок их годности: всегда, иногда, не обращаете». Около 60% респондентов ответили, что они обращают внимание на срок годности продуктов при их покупке.

Достаточно часто на объектах торговли мы выявляем несоблюдение температурного режима хранения скоропортящихся продуктов.

При обнаружении нарушения на объект торговли налагается штраф, продукция снимается с продажи. К тому же, ставится вопрос о снятии лицензии с объекта торговли.

Если вы уже дома обнаружили, что купили продукт с истекшим сроком годности, необходимо вернуться в магазин и предложить руководителю вернуть деньги. По возникшим вопросам потребитель может обратиться в Главное управление потребительского рынка, Отдел торговли и услуг Администрации района. Эти отделы контролируют вопросы, связанные с организацией торговли. К тому же, следует проинформировать л факте нарушения санитарную службу.

За 2010 год к нам обратились 52 гражданина по факту приобретения товара с истекшим сроком годности.

Екатерина Забенько: Если продукт продается со скидкой, может ли это означать, что срок его годности истекает или уже истек?

Наталья Жукова: Продавать ли продукты со скидкой, решает сам торговый объект. Продукт со скидкой должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному продукту, — срок годности, маркировка и другие показатели должны быть в норме. Со скидкой просроченный товар продаваться не может. В данном случае это будет нарушение СНиПов.