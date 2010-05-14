Александр Лукашенко потребовал снизить зависимость Беларуси от импортных лекарств

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по развитию отечественной фармацевтики. Преобладание импорта в этой отрасли может стать экономической угрозой для безопасности страны, считает Глава государства.

Теперь концерну «Белбиофарм» предстоит выйти на новый уровень качества и количества отечественных препаратов.

Производство лекарств, необходимое для этого сырье и научные кадры, соотношение импорта и экспорта — вот вопросы, которые были сегодня в центре внимания Главы государства. Ясно, что каждый из этих вопросов имеет на балансе по несколько проблем. И решать их надо так, чтобы двигаться в направлении мощной современной фармацевтики мировых стандартов.

Несомненно, что без развития препаратов, замещающих иностранные, здесь никак. Вот только один из примеров. В Беларуси для производства лекарств используется 618 субстанций. Только 49 из них — отечественные. На закупки этого сырья ежегодно тратятся немалые деньги. Впрочем, дело не только в финансовых затратах. Речь об отрасли в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задача состоит в том, чтобы не только научить нашу фармацевтическую промышленность и медицину оперативно реагировать на возникающие эпидемические угрозы, но и упреждать панику, не допускать взвинчивания цен на лекарства, максимально удовлетворять спрос населения на медикаменты, И, что особо важно, существенно снизить зависимость от зарубежных поставок, поддерживая разумный баланс между импортом и собственным производством.

Целесообразность такого подхода диктуется, во-первых, интересами наших людей: защитой их здоровья и снижением их расходов на лекарства; а во-вторых, интересами государства: экономией валютных средств, рациональным расходованием бюджет и поддержкой национальных товаропроизводителей.

То есть вопрос, во-первых, в том, как облегчить нагрузку на кошельки наших граждан; а во-вторых, перестать упускать финансовую выгоду, которую недополучает наша фармацевтическая промышленность.

Объем рынка лекарств Беларуси сегодня больше 600 млн долларов в год. При этом денежная выручка от отечественных препаратов — всего 20%. Остальное — дорогостоящий импорт. Как это ни парадоксально, белорусские лекарства, при том, что их в количественном отношении больше — 55% — приносят Беларуси меньше прибыли.

Александр Лукашенко:

К сожалению, еще хуже обстоят дела с выходом нашей лекарственной продукции на внешние рынки. Говорить об объеме экспорта всей фармацевтической промышленности в $75 млн просто стыдно Также несолидно прикрываться темпами роста производства этой промышленности в 110-111%, когда доля отечественных лекарств на внутреннем рынке не превышает 20%. Это просто мизер, учитывая возможности концерна «Белбиофарм» и активный покупательский спрос на такую продукцию.

Тот же «лекарственный» рынок соседней России составляет примерно 15 млрд долларов в год. Наше участие в нем, несмотря на географическую близость, — всего 39 млн. Имея такой простор для присутствия белорусских экспортеров на зарубежных рынках, прогресс пока что слабый. Вместе с ростом экспорта, Беларусь должна снижать зависимость от закупок иностранных лекарств. Президент даже ввел термин — лекарственная безопасность.

Александр Лукашенко:

Преобладание импорта таит в себе угрозу — как с экономической точки зрения, увеличивая отрицательное внешнеторговое сальдо, так и с позиции национальной безопасности (риск недостаточного обеспечения людей необходимыми лекарствами).

Хочу провести параллель. Мы своевременно и быстро решили вопрос с продовольственной безопасностью в нашем государстве. Поэтому вопрос лекарственной безопасности сродни продовольственной безопасности. Все вы помните, как ситуация в мире возникла в связи с объявленной эпидемией так называемого свиного гриппа, и какая свистопляска началась с ценами на зарубежные лекарства. Хотя я предупреждал, что паника искусственно раскручивается транснациональными компаниями. Ажиотажный спрос на медпрепараты возник и в Беларуси.

Александр Лукашенко поручил разработать стратегию лекарственной безопасности Беларуси. В периоды эпидемий мы не должны оказаться в критической зависимости от импорта. При этом, конечно, надо делать акцент на отечественной продукции, нельзя ей давать расти в цене при полной гарантии высокого качества. А значит, потребуется самое современное оборудование для производства и жесткий контроль качества продукции.

Михаил Черепков, председатель концерна «Белбиофарм»:

Ажиотажный спрос, но цена на один из отечественных препаратов — всего лишь 1140 рублей, в то время как аналогичный прибалтийский препарат на прилавках наших аптек стоит 14410 рублей. А это в 12,6 раз больше.

Сегодняшнее совещание — это только предварительная беседа к серьезному разговору, который должен состояться в ближайшее время. А пока что Александр Лукашенко дал поручение изучить вопрос подготовки специалистов в фармакологии. Необходимо устранить дефицит научных кадров в этой области, а также проверить закупки препаратов и оборудования в медицинской сфере. Доклад об этом должен быть представлен Главе государства до конца мая.

Евгений Горин, Андрей Сержантов и Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.