На вопросы ведущей программы «Большой город» Екатерины Забенько отвечает Наталья Жукова, заместитель главного санитарного врача Минска.

Екатерина Забенько: Во всех ли водоемах Минска можно купаться?

Наталья Жукова, заместитель главного санитарного врача Минска: Сегодня в Минске насчитывается 33 зоны отдыха, которые предназначены для отдыха и купания. Они расположены в пределах водохранилищ Цнянского, Вяча и Птичь. В этих водоемах купаться можно.

Однако примерно в середине купального сезона, вода, в частности, в этих водохранилищах, отличается по микробиологическим показателям от норм и требований, предъявляемым к воде, предназначенной для купания. Мы об этом предупреждаем население. Пляжи при этом не закрываются.