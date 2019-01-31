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Молодой учёный из Витебска разработал новые методы в лечении ран, язв и воспалений

31 января 2019 06:55
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Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук. А несколько лет назад получил еще одну премию – Национальной академии наук Беларуси.

Молодой учёный из Витебска разработал новые методы в лечении ран, язв и воспалений-1

Ученому понадобилось несколько лет, чтобы прийти к использованию новой технологии в клинике – раны, абсцессы, язвы –их заживлению мешают так называемые биопленки. Это не что иное, как микробы на поверхности поврежденных кожных покровов. И для того, чтоб заживление проходило быстрее, ее необходимо разрушить.

Молодой учёный из Витебска разработал новые методы в лечении ран, язв и воспалений-4

Филипп Плотников, доцент кафедры госпитальной хирургии с курсами урологии и детской хирургии ВГМУ:
Когда микроорганизмы находятся в составе биопленки, то им значительно легче обмениваться информацией между собой. Поэтому они очень быстро реагируют на воздействие из вне. Очень быстро вырабатывается резистентность к антибиотикам. 

Молодой учёный из Витебска разработал новые методы в лечении ран, язв и воспалений-7

Молодой учёный из Витебска разработал новые методы в лечении ран, язв и воспалений-9



В 2017-м Филипп Плотников возглавил первый в Беларуси фармацевтический кластер. В него входят два витебских университета, производители и дистрибьюторы лекарственных препаратов. Наука, медицина и фармацевтика – прекрасный комплекс в борьбе за здоровье пациентов.

# Здоровье # Здоровье # Валерий Булавкин # Филипп Плотников # Фотофакт

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