Молодой учёный из Витебска разработал новые методы в лечении ран, язв и воспалений

Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук. А несколько лет назад получил еще одну премию – Национальной академии наук Беларуси.

Ученому понадобилось несколько лет, чтобы прийти к использованию новой технологии в клинике – раны, абсцессы, язвы –их заживлению мешают так называемые биопленки. Это не что иное, как микробы на поверхности поврежденных кожных покровов. И для того, чтоб заживление проходило быстрее, ее необходимо разрушить.

Филипп Плотников, доцент кафедры госпитальной хирургии с курсами урологии и детской хирургии ВГМУ:

Когда микроорганизмы находятся в составе биопленки, то им значительно легче обмениваться информацией между собой. Поэтому они очень быстро реагируют на воздействие из вне. Очень быстро вырабатывается резистентность к антибиотикам.