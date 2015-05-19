Конференция кардиологов, специалистов общей практики и терапевтов в Минске 19 мая

Новости Беларуси. Современные подходы и профилактика. Борьбу с сердечно-сосудистыми осложнениями у пациентов с заболеваниями легких, почек и сахарным диабетом 19 мая обсуждали медики. В Минске собрались врачи и ученые из Беларуси, России и Канады. Кардиологи, специалисты общей практики и терапевты встретились, чтобы поделится опытом и практическими наработками. Главной темой для дискуссий стала возможность увеличения продолжительности и качества жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патрик Тифи, руководитель интервенционной лаборатории клиники Университета Западного Онтарио (Канада):

Такой обмен опытом очень важен для всех врачей, так как это способствует развитию медицины во всем мире. Могу сказать, что за последние 15 лет в вашей стране я наблюдаю поразительную эволюцию медицины, в частности в области кардиологии. В настоящее время вы достигли мирового уровня.

На протяжении нескольких дней канадские специалисты будут делиться практическим опытом с белорусскими врачами и проведут ряд операций в Минской больнице скорой помощи и в Солигорске.