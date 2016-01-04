Коллектив РНПЦ «Мать и дитя» стал лауреатом премии «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. Премии «За духовное возрождение» и специальные премии Президента получат журналисты и ученые, врачи и священники, художники, историки и актеры. Это авторские и трудовые коллективы, а также персоны, чья работа в минувшем году в гуманитарной, культурной и научной сферах отмечена на государственном уровне. Среди лауреатов премии «За духовное возрождение» и коллектив РНПЦ «Мать и дитя». Сегодня это сотни золотых рук и уникальное для страны оборудование. Здесь выхаживают самых трудных малышей, в том числе с экстремально низкой массой тела — от полукилограмма. Анастасия Иванникова, корреспондент СТВ, — о героях нашего времени.

Малышке всего-то четыре дня, но в семье Титко первые разногласия. Из-за имени третьей дочки. Рожать ребенка Оксана приехала из Несвижа и, говорит, ничуть не жалеет.

Оксана Титко, пациентка ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Это очень хорошо. Это большая радость. Мы планировали большую семью, поэтому третий ребенок.

Для многих молодых мам такая большая семья возможной стала благодаря специалистам центра. Сегодня «Мать и дитя» — это более тысячи работников и оснащение уникальным оборудованием. Центр ни в чем не уступает европейским. Выхаживают здесь даже самых трудных малышей. С экстремально низкой массой тела: от 500 граммов. Кстати, для приобретения специальных аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных деньги зарабатывали на республиканском субботнике. Есть и уникальное оборудование для диагностики. К примеру, это ультразвуковые аппараты самого высокого уровня. Рассмотреть можно даже маленькое сердце ребенка. На третьем месяце беременности.

Наталья Венчикова, заведующий отделением пренатальной диагностики ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Позволяет диагностировать тяжелые пороки, в случае их обнаружения семья имеет выбор, она принимает ответственное решение о том: есть ли шансы за успешный исход в случаях коррекции, или все-таки патология некурабельная, патология тяжелая.

Сегодня Беларусь на 25 месте среди 179 государств и лидер среди стран СНГ по комфортности материнства. Не это ли главный результат? И его оценили. На самом высоком уровне. По итогам 2015-го коллектив РНПЦ удостоен премии Президента «За духовное возрождение».

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Когда появляется маленький ребенок в руках акушера, который долго работает с женщиной, это вариант волшебства. Центр работает с женщинами, которые наиболее тяжелые, при этом нам удается помочь такой женщине родить. За это, я так думаю, центр и награжден этой премией.

То самое волшебство как раз в новогоднюю ночь случилось и с Дарьей. Маленькая Евгения на свет появилась 1 января. Вот такое «открытие» нового года, — улыбается мама. Кстати, теперь многодетная. Это уже третья дочка в семье. И такое пополнение семейства возможным стало не без помощи специалистов центра.

Дарья Мирошниченко, пациентка ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Нравится все: отлично к ребенку относятся, помогают, если есть какие-то вопросы, можно обратиться, всегда помогут и советом.

Около 4 тысяч родов и лечение 14 тысяч пациентов в год. За более чем 10 лет работы центра сделано немало. Но в «Мать и дитя» уверены: впереди новые достижения. А таких молодых и счастливых мам, как наши героини Оксана и Дарья, с каждым годом должно быть все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.