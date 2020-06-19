Солнечный удар. Как оказать первую помощь?

Мария Кронда, корреспондент:

Гулять по набережной и принимать солнечные ванны – что может быть приятнее. Но от такой, казалось бы, безобидной на первый взгляд прогулки, может вскружить голову до потери сознания в буквальном смысле.

Градус повышается – бдительность снижается. Стоило солнцу выглянуть из-за туч, как все бросились в его «безлимитные купели», не задумываясь о последствиях.

Променад под открытым небом чуть не обернулся трагедией и для школьницы Алины. Алина Светлова:

Я прошлым летом была в Венеции с родителями, и мы были на длительной экскурсии. Мне стало плохо, у меня не было с собой ни панамы, ни воды, и у меня стали подкашиваться ноги, болеть голова, кружиться, темнеть и я поняла, что это солнечный удар. Эту поездку я запомню надолго.

Коварное солнце сперва гладит по головке, а после длительных нежностей – жди беды. Последствиями солнечного удара становятся нарушение кровообращения и потоотделения, недостаток кислорода в тканях. В первую очередь страдает центральная нервная система, в тяжелых случаях серьезно нарушается деятельность всех органов и систем, возможна кома и летальный исход. Игнорировать симптомы недопустимо!

Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-ая городская клиническая поликлиника»:

Первыми симптомами солнечного удара являются тошнота, рвота, слабость, тахикардия, покраснение лица, повышение температуры тела.

Оценить состояние человека при солнечном ударе достаточно сложно, при этом промедление чревато осложнениями. Действовать необходимо сразу, до приезда скорой помощи следует выполнить ряд манипуляций. Екатерина Гусар:

При оказании первой помощи при солнечном ударе необходимо перенести пострадавшего в затемненное либо в прохладное помещение, дать выпить прохладной воды, лучше всего минералку, снять верхнюю часть одежды с пациента, приложить ко лбу холодный лед. При ухудшении состояния дать понюхать нашатырный спирт.

И запомните: не бросайтесь в объятия солнца с 11 утра до 16 часов дня, а лучше любуйтесь его бликами в прохладной тени. Головной убор летом – неотъемлемый аксессуар. Это не только стильно, но и безопасно для здоровья. Освежающие напитки – еще один пункт в летнем топ-листе.