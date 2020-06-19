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Солнечный удар. Как оказать первую помощь?

19 июня 2020 19:42
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Мария Кронда, корреспондент:
Гулять по набережной и принимать солнечные ванны – что может быть приятнее. Но от такой, казалось бы, безобидной на первый взгляд прогулки, может вскружить голову до потери сознания в буквальном смысле.

Солнечный удар. Как оказать первую помощь?-1

Градус повышается – бдительность снижается. Стоило солнцу выглянуть из-за туч, как все бросились в его «безлимитные купели», не задумываясь о последствиях.

Солнечный удар. Как оказать первую помощь?-4

Променад под открытым небом чуть не обернулся трагедией и для школьницы Алины.

Алина Светлова:
Я прошлым летом была в Венеции с родителями, и мы были на длительной экскурсии. Мне стало плохо, у меня не было с собой ни панамы, ни воды, и у меня стали подкашиваться ноги, болеть голова, кружиться, темнеть и я поняла, что это солнечный удар. Эту поездку я запомню надолго.

Солнечный удар. Как оказать первую помощь?-7

Коварное солнце сперва гладит по головке, а после длительных нежностей – жди беды. Последствиями солнечного удара становятся нарушение кровообращения и потоотделения, недостаток кислорода в тканях. В первую очередь страдает центральная нервная система, в тяжелых случаях серьезно нарушается деятельность всех органов и систем, возможна кома и летальный исход. Игнорировать симптомы недопустимо!

Солнечный удар. Как оказать первую помощь?-10

Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-ая городская клиническая поликлиника»:
Первыми симптомами солнечного удара являются тошнота, рвота, слабость, тахикардия, покраснение лица, повышение температуры тела.

Солнечный удар. Как оказать первую помощь?-13

Оценить состояние человека при солнечном ударе достаточно сложно, при этом промедление чревато осложнениями. Действовать необходимо сразу, до приезда скорой помощи следует выполнить ряд манипуляций.

Екатерина Гусар:
При оказании первой помощи при солнечном ударе необходимо перенести пострадавшего в затемненное либо в прохладное помещение, дать выпить прохладной воды, лучше всего минералку, снять верхнюю часть одежды с пациента, приложить ко лбу холодный лед. При ухудшении состояния дать понюхать нашатырный спирт.

Солнечный удар. Как оказать первую помощь?-16

И запомните: не бросайтесь в объятия солнца с 11 утра до 16 часов дня, а лучше любуйтесь его бликами в прохладной тени. Головной убор летом – неотъемлемый аксессуар. Это не только стильно, но и безопасно для здоровья. Освежающие напитки – еще один пункт в летнем топ-листе.

Солнечный удар. Как оказать первую помощь?-19

Вооружен, значит защищен. Берегите себя!

# Здоровье # Здоровье # Мария Кронда # Алина Светлова # Екатерина Гусар # Фотофакт # Здоровье

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