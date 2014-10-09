Кандидат медицинских наук кафедры БелМАПО Елена Войтова: как защитить ребенка от инфекций?

Настроение всегда хорошее, если со здоровьем все в порядке. Наступают холода, многие вступают в осеннюю депрессию, а многие - заболевают. Осень и зима - пора не из легких. Вирусные инфекции. Как с этим бороться и как от этого защитить наших детей? Насколько возможно защитить полностью? Вопросов, которые касаются наших детей, очень много. Есть повод говорить о проблемах педиатрии: 9-10 октября в Минске состоится VI Конгресс педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания».

В студии программы «УТРО» на СТВ - Елена Войтова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Профилактика вирусных инфекций - она возможна или нет? Бытует мнение, что вирусы ходят по планете циклично, постоянно мутируют. Как от них профилактически защищаться?

Елена Войтова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии БелМАПО:

Мне очень радостен Ваш вопрос, особенно вступление. Уверена, что у нас население грамотное, и Ваши подозрения, конечно, не беспочвенные. Но все-таки достижения науки пришли к тому, что мы в общем-то можем профилактировать такие заболевания. Но... Есть очень много всяких «НО». Опираться только на медицинские знания и рекомендации доктора - это очень хорошо, но, если говорить по сути (а это тоже очень важно), Всемирная организация здравоохранения сформулировала четыре основных фактора. Они называются медико-экологические. Здесь уже не только медики участвуют в этом вопросе. Здоровье. Образование. Первый - очень веский с большой долей внесения формирования здоровья - образ жизни (55%). Образ жизни - наш социальный статус: чего мы достигли, насколько мы экономически свободны, уровень комфорта и наши поведенческие реакции. Мы можем теоретически хорошо быть «подкованы» в каких-то вопросах, но мы ленимся выполнять некоторые «мероприятия». И получается витоге как: не срабатывает первый уровень, что человеческий организм испытывает чрезмерные нагрузки. Снижаются защитные свойства организма. Потому что не тренированная система иммунитета. И реализуется сразу другая патология. И что делает пациент или родитель больного ребёнка? Вызывает доктора, и доктор осматривает ребёнка, дает какие-то рекомендации.

Родители обычно за одно лечение. Бабушки - за другое. Ирина, Вы молодая бабушка. Вопрос к Вам: при лечении ребенка Вы пользуетесь народными методами?

Ирина Богдан:

Да. Мы стараемся начинать с этого. Если ребёнок заболел, то хочется ограничиться тем, что это будет теплый чай, мед, растирание... Как правило это срабатывает. Но, в каких-то отдельных случаях, когда это какая-то вирусная инфекция, то приходится прибегнуть к помощи медицинских препаратов. Но иногда чувствуешь, что это все же маленький ребёнок, жалко его «пичкать» лекарствами…

Елена Войтова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии БелМАПО:

Доктор согласен. Естественно, лечение ребёнка должно проводиться группой единомышленников. Я в этом аюсолютно уверяна! Мы отнюдь не отрицаем народные рецепты. Только нужно понимать, что не каждое состояние может выдерживать терапию народными средствами. Это может быть упущенное время, развитие тяжелого течения, осложнения и т.д. Но в принципе народные средства используются в медицине.

Что касается распространенных витаминных минеральных комплексов, на которые мы так надеемся, и готовы употреблять целыми пачками, думая, что жизнь у нас наладится?

Елена Войтова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии БелМАПО:

С витаминами большая проблема. Потому что не известно с чего это убеждения все обрадавлись, когда мы стали заявлять витамины, хотя это тонко работающие субстраты. Они не работают, как белки или жиры. Это макросубстраты. Витаминны и минералы работают точечно, балансируя определенные биохимические процессы. Мало - плохо, но избыток - это тоже плохо. Поэтому понятие гиппо- и гиперавитаминоза - это тоже болезнь. С витаминами проще поступать, когда идет потребление отдельного вида продуктов питания, где витаминные микроэлементы находятся в связке с биологическими носителями. Кому-то, может, быть нужно больше витаминов группы А, кому-то витамина В.