В Беларуси началась кампания по вакцинации от гриппа. Обо всех нюансах поговорим с главным санитарным врачом г. Минска - Натальей Жуковой.

По каким критериям определяют то время, когда нужно делать прививки массово и можно ли сделать прививку летом - в августе?

Наталья Жукова, главный санитарный врач Г. Минска:

Время проведения вакцинации против гриппа обычно приходится на октябрь-ноябрь. Для формирования иммунитета необходимо две-три недели. И иммунитет сохраняется в течении шести месяцев и где-то до года. Учитывая, что пик заболеваемости обычно приходится на январь-февраль, оптимальный срок проведения вакцинации против гриппа приходится на данные месяцы.

Есть мнение, что прививка ослабляет иммунитет, человек должен вырабатывать сам в организме антитела, и тогда организм борется.

Наталья Жукова, главный санитарный врач Г. Минска:

Сам процесс вакцинации нацелен на то, чтобы сформировать в организме наличие тех антител, которые и защищают от заболеваний. То есть, получая прививку, мы получаем в организме тот набор антител, который и позволит нам не заболеть в данный период: осенний сезон подвержен вирусу гриппа. Дело в том, что особенностью вируса гриппа является то, что он изменчив, и в связи с этим проведенная вакцинация в прошлом году не позволяет защитить нас в этом, в связи с тем что набор антигенов может измениться.

Получается, что новая кампания вакцинации от гриппа, стартовавшая сейчас, это новая вакцина?

Наталья Жукова, главный санитарный врач Г. Минска:

Сеть лабораторий в мире отслеживают циркуляцию вирусов гриппа и дают рекомендации по изготовлению вакцин, которые будут эффективны в данный сезон. Этот сезон характерен тем, что вакцина содержит вирусы гриппа H1N1, H3N2 и вирус B.

Прививка дает гарантии, что вы не заболеете в этом сезоне? Насколько велик процент, после прививки?

Наталья Жукова, главный санитарный врач Г. Минска:

Вакцинация против гриппа ставит своей задачей предупредить во-первых, распространение вируса гриппа и препятствовать тяжелых осложненных форм как гриппа, так и ОРВИ. И этот эффект достигается. Если сравнить годы, когда не проводилась вакцинация и прошлые - мы не имели эпидемического подъема заболеваний, как это было в предыдущие годы. Мы не имели тяжелой осложненной формы. Самое главное - не получит осложнений и тот печальный эффект, который может быть при заболевании гриппом.

Как подготовить детей к прививке?

Наталья Жукова, главный санитарный врач Г. Минска:

Подготовят только родители. Психологически. Сказать, что это действительно важно. Необходимо. Особенно для детей, у которых есть хронические заболевания, часто и длительно болеющие. Таким детям прежде всего показана вакцинация. Но, конечно, решение об этом принимает только врач-педиатр.