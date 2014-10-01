Прямой эфир

Массовая иммунизация против гриппа в Беларуси с 1 октября

01 октября 2014 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси 1 октября стартует массовая иммунизация против гриппа. По словам медиков, привить планируется более трети населения, из них почти каждого пятого - за счет бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разряд льготников включены: беременные, дети от 6 месяцев до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, те, кому за 65.

Под обязательную вакцинацию попадут люди из так называемой группы риска: медики, учителя, милиционеры, спасатели и некоторые другие.

Эпидемию гриппа в этом сезоне ожидают в конце января - начале февраля.

 

# Здоровье # Прививки

Другие новости рубрики

Все новости
Вегетарианство: стоит ли навсегда отказываться от мяса, и чем его можно заменить?
01 октября 2014 09:56

Вегетарианство: стоит ли навсегда отказываться от мяса, и чем его можно заменить?

Прививки от гриппа в Беларуси: в нынешнем сезоне вакцину можно будет ввести каплями в нос
26 сентября 2014 10:33

Прививки от гриппа в Беларуси: в нынешнем сезоне вакцину можно будет ввести каплями в нос

Республиканская больница спелеолечения по версии журнала «Форбс» вошла в список самых необычных мест бывшего СССР
25 сентября 2014 14:52

Республиканская больница спелеолечения по версии журнала «Форбс» вошла в список самых необычных мест бывшего СССР