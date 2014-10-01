Массовая иммунизация против гриппа в Беларуси с 1 октября

Новости Беларуси. В Беларуси 1 октября стартует массовая иммунизация против гриппа. По словам медиков, привить планируется более трети населения, из них почти каждого пятого - за счет бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разряд льготников включены: беременные, дети от 6 месяцев до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, те, кому за 65.

Под обязательную вакцинацию попадут люди из так называемой группы риска: медики, учителя, милиционеры, спасатели и некоторые другие.