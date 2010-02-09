Какую воду будут пить белорусы ближайшие 5 лет?

Далеко не везде построены артезианские скважины, и местные жители могут рассчитывать на качественную питьевую воду. Глава кабинета министров высказал претензии к Министерству ЖКХ и потребовал назвать причины невыполнения сразу нескольких важнейших пунктов госпрограммы.
Две колбы, казалось бы, с одинаково прозрачной водой. Но лишь лабораторные методы исследования позволяют узнать, в которой из этих емкостей находится действительно кристально чистая питьевая вода.
На вкус и цвет, как говорится. Тем не менее, вкус питьевой воды нормируется строгими ГОСТАми. Сколько и каких примесей в живительной влаге может быть, а каких и вовсе быть не должно. Почти идеальна в этом смысле вода из артезианских источников. Многим минчанам вкус ее знаком, что называется с детства. Многим, но далеко не всем.
Наталья Холодинская, заместитель главного инженера Минскводоканала:
– На сегодняшний день ведется проектирование станций обезжелезивания, чтобы довести качество питьевой воды в городе до европейских стандартов. А они по некоторым показателям – несколько жестче.
Европейскими ГОСТами строго определяется наличие железа в воде. И если сегодня в Беларуси этот показатель 0,3 миллиграмма на один литр, то в Европе – на 0,2 меньше.
Хотя ионы железа и являются незаменимыми элементами в питании человека, его переизбыток совсем не полезен. Кроме станций обезжелезивания, для кристальной чистоты воды требуется возведение современных водонапорных башен и новых артезианских скважин.
О которых давно мечтают жители маленького райцентра Крупки в Минской области. Теорию чистой воды здесь начнут отрабатывать в микрорайоне с говорящим названием Заручейный.
Анатолий Ганчар, заместитель председателя Крупского райисполкома:
– В 2011 году программой «Чистая вода» предусмотрено строительство 10 артезианских скважин в Крупском районе. В микрорайоне Заручейный тоже предусматривается строительство артезианской скважины и водонапорной башни.
Этот маленький городок – один из пунктов большой Госпрограммы «Чистая вода». Что мы пьем – здесь цифры в масштабах всей страны. В Правительстве попробовали и поняли – не везде вкусно и полезно.
Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– Ряд вопросов упущено и не сделано. Программа «Чистая вода». Поручения, которые были даны в ноябре, в декабре необходимо было ввести концепцию. Сегодня уже февраль – ни концепции, ничего нет.
Ни концепция, ни программа – водному долгострою на Гомельщине ничто не помогло. Комплекс сооружений на водозаборе «Ипуть» начали строить еще в прошлом веке, но потом финансирование прекратилось, работы приостановились до 2007 года. Сегодня готовность уже 60%, но оставшиеся объемы осваивают лишь трое рабочих.
Игорь Адарченко, директор Управления капитального строительства Гомельского горисполкома:
– На сегодняшний день готовность объекта составляет около 60%. Для того, чтобы ввести объект в этом году, необходимо освоить порядка 20-21 миллиарда рублей. Дефицит лимита финансирования на сегодняшний день составляет около 15 миллиардов рублей.
Какую воду будут пить белорусы, где построят новые станции обезжелезивания и реконструируют очистные сооружения – на ближайшие 5 лет в стране планируется вложить в эти мероприятия около четырех триллионов рублей. Специалисты собираются внедрить инновационные системы очистки воды – без традиционного хлора, а с использованием ультрафиолетового обеззараживания и применяя синтетические фильтры. В помощь – иностранные технологии и иностранные инвестиции.
Сергей Сушко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
– Сегодня уже осваиваем займы международных финансовых организаций. По нашим расчетам в 2011-2015 годах мы намерены привлечь около 360 миллиардов рублей (это в рублевом эквиваленте) займов международных финансовых организаций.
Ирина Туркова, Валерий Науменко, Александр Добриян, телекомпания СТВ.