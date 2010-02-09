Какую воду будут пить белорусы ближайшие 5 лет?

В Правительстве обсудили выполнение Госпрограммы «Чистая вода». Она реализовывалась в Беларуси на протяжении четырех последних лет, но в итоге утолить жажду по всем ГОСТам удалось не всем белорусам.

Далеко не везде построены артезианские скважины, и местные жители могут рассчитывать на качественную питьевую воду. Глава кабинета министров высказал претензии к Министерству ЖКХ и потребовал назвать причины невыполнения сразу нескольких важнейших пунктов госпрограммы.

Две колбы, казалось бы, с одинаково прозрачной водой. Но лишь лабораторные методы исследования позволяют узнать, в которой из этих емкостей находится действительно кристально чистая питьевая вода.

На вкус и цвет, как говорится. Тем не менее, вкус питьевой воды нормируется строгими ГОСТАми. Сколько и каких примесей в живительной влаге может быть, а каких и вовсе быть не должно. Почти идеальна в этом смысле вода из артезианских источников. Многим минчанам вкус ее знаком, что называется с детства. Многим, но далеко не всем.

Наталья Холодинская, заместитель главного инженера Минскводоканала:

– На сегодняшний день ведется проектирование станций обезжелезивания, чтобы довести качество питьевой воды в городе до европейских стандартов. А они по некоторым показателям – несколько жестче.

Европейскими ГОСТами строго определяется наличие железа в воде. И если сегодня в Беларуси этот показатель 0,3 миллиграмма на один литр, то в Европе – на 0,2 меньше.

Хотя ионы железа и являются незаменимыми элементами в питании человека, его переизбыток совсем не полезен. Кроме станций обезжелезивания, для кристальной чистоты воды требуется возведение современных водонапорных башен и новых артезианских скважин.

О которых давно мечтают жители маленького райцентра Крупки в Минской области. Теорию чистой воды здесь начнут отрабатывать в микрорайоне с говорящим названием Заручейный.

Анатолий Ганчар, заместитель председателя Крупского райисполкома:

– В 2011 году программой «Чистая вода» предусмотрено строительство 10 артезианских скважин в Крупском районе. В микрорайоне Заручейный тоже предусматривается строительство артезианской скважины и водонапорной башни.

Этот маленький городок – один из пунктов большой Госпрограммы «Чистая вода». Что мы пьем – здесь цифры в масштабах всей страны. В Правительстве попробовали и поняли – не везде вкусно и полезно.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Ряд вопросов упущено и не сделано. Программа «Чистая вода». Поручения, которые были даны в ноябре, в декабре необходимо было ввести концепцию. Сегодня уже февраль – ни концепции, ничего нет.

Ни концепция, ни программа – водному долгострою на Гомельщине ничто не помогло. Комплекс сооружений на водозаборе «Ипуть» начали строить еще в прошлом веке, но потом финансирование прекратилось, работы приостановились до 2007 года. Сегодня готовность уже 60%, но оставшиеся объемы осваивают лишь трое рабочих.

Игорь Адарченко, директор Управления капитального строительства Гомельского горисполкома:

– На сегодняшний день готовность объекта составляет около 60%. Для того, чтобы ввести объект в этом году, необходимо освоить порядка 20-21 миллиарда рублей. Дефицит лимита финансирования на сегодняшний день составляет около 15 миллиардов рублей.

Какую воду будут пить белорусы, где построят новые станции обезжелезивания и реконструируют очистные сооружения – на ближайшие 5 лет в стране планируется вложить в эти мероприятия около четырех триллионов рублей. Специалисты собираются внедрить инновационные системы очистки воды – без традиционного хлора, а с использованием ультрафиолетового обеззараживания и применяя синтетические фильтры. В помощь – иностранные технологии и иностранные инвестиции.

Сергей Сушко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

– Сегодня уже осваиваем займы международных финансовых организаций. По нашим расчетам в 2011-2015 годах мы намерены привлечь около 360 миллиардов рублей (это в рублевом эквиваленте) займов международных финансовых организаций.

Ирина Туркова, Валерий Науменко, Александр Добриян, телекомпания СТВ.