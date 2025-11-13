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В Румынии прошли массовые акции протеста против падения уровня жизни

13 ноября 2025 08:06
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В Румынии прошли массовые акции протеста против падения уровня жизни. В Бухаресте десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя повышения зарплаты, мер по сдерживанию инфляции и снижения налогов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии прошли массовые акции протеста против падения уровня жизни-2

Обнищание граждан стало следствием проводимой правительством политики жесткой экономии. На такой шаг власти пошли для решения проблемы огромного дефицита бюджета. Он уже превысил 9 % от ВВП – это один из самых высоких показателей в ЕС. Также в Румынии значительно увеличили налоги, сократили госрасходы и рабочие места, заморозили часть зарплат и пенсий. Протестующие собрались у здания правительства, а затем направились к парламенту, требуя от властей отказаться от разоряющих людей мер жесткой экономии. Если власти страны не услышат требования граждан, в планах – провести более масштабные акции протеста.

# Протесты # Новости Румынии

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