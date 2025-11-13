«Локомотив» в гостях обыграл «Спартак» в матче КХЛ

В Москве «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 6:3. В команде хозяев шайбы забили Лукас Лохарт, Данил Пивчулин и Андрей Миронов, у гостей – Павел Красковский, Мартин Гернат (дважды), Максим Шалунов, Никита Кирьянов и Егор Сурин. Об этом пишет РИА Новости.

После окончания второго периода между Елесиным и Ярошем возникла потасовка, в результате которой оба получили 5-минутные штрафы.

Это уже вторая победа ярославцев над «Спартаком» в этом сезоне, и теперь счет в серии 2:0. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию с 38 очками, а «Спартак» идет шестым (29 очков). В следующий туре москвичи выйдут с «Северсталью», а ярославцы – с «Барысом».

Фото: pixabay