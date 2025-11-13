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Мощная на Солнце вспышка вызвала сильные полярные сияния в ночь на 13 ноября

13 ноября 2025 08:37
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Мощная на Солнце вспышка вызвала сильные полярные сияния в ночь на 13 ноября-0

Плазма мощнейшей солнечной вспышки 2025 года дошла до Земли, вызвав сильнейшее полярное сияние десятилетия. Об этом пишет РИА Новости.

Овал полярного сияния сдвигается в сторону Европы и Канады. На Земле же продолжается сильная северная магнитная буря с индексом G3.3.

Ученые обращают внимание, что движение плазмы от вспышки X5.1, которая произошла 11 ноября, расходится с прогнозами: предполагалось, что выброс достигнет Земли вечером 12 ноября и поглотит более слабые предыдущие выбросы.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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