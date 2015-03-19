Какие продукты лучше употреблять вместе, а с какими - лучше не экспериментировать?

Совместить несовместимое - верный путь к ухудшению здоровья. Какие же продукты лучше употреблять вместе, а с какими - лучше не экспериментировать?

Не следует употреблять белковую и углеводную пищу. Жиры с белками. Крахмал с сахаром. Углеводную пищу с кислой пищей. Для их переваривания необходим разный состав желудочного сока. А молоко, дыни, арбузы и вовсе нельзя сочетать ни с какими другими продуктами. Они должны употребляться в пищу отдельно.

Нежелательно совмещать крахмалистую пищу с сахарами. К примеру, хлеб с вареньем, кашу с сахаром, или с сухофруктами. А многие из нас как раз и совершают эту ошибку.

Мы так любим салаты с огурцами и помидорами. Но смешивать эти два овоща никак нельзя. Огурцы - это щелочные продукты. Помидоры кислые. При их смешивании возникает образование солей.

Многие из нас любят пить чай с выпечкой из дрожжевого теста. Но в чае содержатся вещества, которые препятствуют усвоению белка, магния, кальция, витамина В, который и содержится в дрожжевой выпечке.

Чтобы некоторые продукты лучше усвоились, их, наоборот, лучше совместить друг с другом. К творогу добавьте ложку сметаны, которая восполнит недостающие для усвоения кальция, жиры.

Любите морковь? Безусловно, она подарит вашему организму множество витаминов.

Но лучше сделать морковный салат и добавить в него ложку растительного масла. Витамин А гораздо лучше усваивается в сочетании с жирами. А к морковному соку добавьте ложку сливок.