Как восстановить волосы после отпуска на море?

Новости Беларуси. Волосы страдают во время отдыха на море больше всего: выглядят после тусклыми и сухими. Как помочь им восстановиться, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Анна Цедрик, парикмахер:

Первое, что нужно сделать – хорошенечко их напитать.

В идеале, стоит обратиться к парикмахеру.

Потому что, в любом случае, нужно будет обрезать те кончики, которые посеклись и обломались. Также стоит помнить о том, что волосы невозможно вылечить за один раз одной маской или одним походом к парикмахеру. В любом случае, потребуется месяц-два, а то и три, на то, чтобы восстановить их качество полностью. И стоит на ближайшие пару месяцев отказаться от дополнительных окрашиваний, завивок, возможно, даже фена и утюжка для волос.

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