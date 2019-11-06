Как ухаживать за руками в холодное время года? 4 эффективных способа

Анастасия Царикевич делает маникюр раз в три недели и только у проверенного мастера. Девушка предпочитает короткую длину ногтей и покрытие гель-лаком пастельных тонов – беспроигрышная классика. В профессии парикмахера, признается, важны не только красота, но и удобство. Анастасия Царикевич, клиент салона по маникюру:

Люди смотрят всегда на ногти. Это показывает, какой вы человек и как вы следите за собой.

Миндаль, овал и квадрат. Натуральные и нарощенные. Экстремально длинные и короткие. Оформление ногтей – дело вкуса. В моде сегодня – свобода выбора. Тематические дизайны появляются лишь при смене сезона и в канун популярных праздников. Ольга Ольшевская, топ-мастер салона по маникюру:

Сейчас самый распространенный дизайн – это френч, желтые, оранжевые, синие и даже черные оттенки.

Осенью наметилась тенденция: все больше модниц отдают предпочтение алым и винным оттенкам. А буквально через месяц ногти белорусок украсят рисунки и наклейки с новогодним колоритом. Елена Кутузова, корреспондент:

Чтобы ногти радовали блеском, прочностью и красотой, нужно совсем немного. В основе секрета зимнего нейл-дизайна – питание и правильное использование кремов.

Ногти – настоящий индикатор здоровья. К примеру, дефицит железа приведет к ломкости, недостаток кремния – к расслоению пластины. А белые точки на ногтях – свидетели неоптимальной работы желудочно-кишечного тракта, а именно желчного пузыря и печени. Марина Марущик, нутрициолог:

Если мы говорим об обогащении рациона каждой девушки, я порекомендовала бы восполнять дефицит витамина Д, магния, проверить обязательно уровень железа в своей крови. Для этого нам нужно три показателя – железо в сыворотке, трансферрин и ферритин. Если что-то с этими показателями не так, то нужно обратиться к специалисту.