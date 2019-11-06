Как ухаживать за руками в холодное время года? 4 эффективных способа
Анастасия Царикевич делает маникюр раз в три недели и только у проверенного мастера. Девушка предпочитает короткую длину ногтей и покрытие гель-лаком пастельных тонов – беспроигрышная классика. В профессии парикмахера, признается, важны не только красота, но и удобство.
Анастасия Царикевич, клиент салона по маникюру:
Люди смотрят всегда на ногти. Это показывает, какой вы человек и как вы следите за собой.
Миндаль, овал и квадрат. Натуральные и нарощенные. Экстремально длинные и короткие. Оформление ногтей – дело вкуса. В моде сегодня – свобода выбора. Тематические дизайны появляются лишь при смене сезона и в канун популярных праздников.
Ольга Ольшевская, топ-мастер салона по маникюру:
Сейчас самый распространенный дизайн – это френч, желтые, оранжевые, синие и даже черные оттенки.
Осенью наметилась тенденция: все больше модниц отдают предпочтение алым и винным оттенкам. А буквально через месяц ногти белорусок украсят рисунки и наклейки с новогодним колоритом.
Елена Кутузова, корреспондент:
Чтобы ногти радовали блеском, прочностью и красотой, нужно совсем немного. В основе секрета зимнего нейл-дизайна – питание и правильное использование кремов.
Ногти – настоящий индикатор здоровья. К примеру, дефицит железа приведет к ломкости, недостаток кремния – к расслоению пластины. А белые точки на ногтях – свидетели неоптимальной работы желудочно-кишечного тракта, а именно желчного пузыря и печени.
Марина Марущик, нутрициолог:
Если мы говорим об обогащении рациона каждой девушки, я порекомендовала бы восполнять дефицит витамина Д, магния, проверить обязательно уровень железа в своей крови. Для этого нам нужно три показателя – железо в сыворотке, трансферрин и ферритин. Если что-то с этими показателями не так, то нужно обратиться к специалисту.
Восполнить нехватку микро- и макроэлементов помогут биологически активные добавки и витаминные суперкомплексы. Не лишним будет посетить салонную парафинотерапию. Можно побаловать свои руки и домашними уходами, например, ванночками с морской солью и эфирными маслами. Приятно и полезно!