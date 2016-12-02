Буквально пару лет назад мы вклеивали чистые листы в медицинскую карточку и чувствовали нервное напряжение в очередях. Но с появлением компьютерных технологий поход к врачу уже значительно упростился.

Мы расскажем, как сократить время посещения поликлиники, получить скидку на лекарства и проконсультироваться у доктора, не выходя из дома.

Прежде всего заказать талон на посещение можно «онлайн». В такой системе видно на какое время и в какой день остались вакантные талончики к врачу. Недавно появилась и такая новинка, как «голосовое оповещение» – напоминание о том, что вы заказали талон.

Колл-центр медучреждений обзванивает и пациентов, которые, например, забыли пройти флюорографию. Но лучше вовремя позаботиться о своём здоровье самим.

Если перед посещением врача остались волнующие вас вопросы, то можно воспользоваться такой услугой как онлайн-консультирование.

Экономит время и система электронной очереди в поликлиниках. Нововведение помогает равномерно распределить нагрузку на нескольких врачей, а также решает проблему вечных споров в очередях «кто за кем занимал».

Система автоматически отдаёт предпочтение пациентам определённой категории. Раньше остальных сдать анализ крови вызываются беременные, инвалиды, участники Великой отечественной войны.

Информатизация затронула и привычную нам регистратуру. В скором времени опустеет целая библиотека бумажных карточек пациентов.

Ещё одна новинка, которая уменьшает бумажный документооборот учреждений здравоохранения – электронный рецепт. С виду обычная пластиковая карточка содержит персональные данные пациента и информацию о выписанных лекарствах. Выдаётся она совершенно бесплатно. И больше всего на сегодня полезна для людей, которые принимают лекарства на постоянной основе. Не придётся каждый раз приходить в поликлинику за новой выпиской рецепта.

В будущем электронный рецепт станет своеобразным медицинским чипованным «паспортом». Его нужно будет носить всегда с собой, чтобы при обращении в любую поликлинику или больницу можно было «просканировать» вашу медицинскую историю.

И всё же главная ожидаемая модернизация отрасли здравоохранения – уменьшение потока пациентов. Поэтому берегите своё здоровье.