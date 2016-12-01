Семь новых веществ добавлены в список канцерогенов

Четвертого ноября Департамент здравоохранения и социальных служб США опубликовал свой 14-й доклад о канцерогенах. Включая новые семь веществ, общее число известных человеческих канцерогенов составило 248.

Пять вирусов, которые были добавлены в список:

• Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-1)

• Т-лимфотропный вирус человека (ТЛВЧ-1)

• Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ)

• Герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши (ГАСК)

• Полиомавирус клеток Меркеля (ПКМ)

Эти вирусы были связаны с более 20-ю видами рака.

«Приблизительно 12% человеческих раковых образований во всем мире возникают из-за вирусов. В настоящее время нет вакцин против этих пяти вирусов. Необходимо разработать стратегию профилактики инфекций», – заявила сказала Линда Бирнбаум, директор Национального Института Наук Здоровья окружающей среды и Национальной Программы Токсикологии.

«Например, ВИЧ/СПИД поражает иммунную систему, которая защищает организм от рака. Большая вероятность заболеть раком у людей со слабым иммунитетом», – говорит Бирнбаум.

Трихлорэтилен, применяемый в качестве наркозного средства и промышленного растворителя, тоже вошёл в список канцерогенов.

Согласно отчёту, люди могут подвергнуться трихлорэтилену без их ведома. Он может быть в воздухе, воде и почве в тех местах, где производится или используется. Он распадается медленно и может легко попасть в подземные воды. Из-за его широкого использования в качестве металлообезжиривающего средства для военной техники, было обнаружено в грунтовых водах на многих военных базах.

Различные соединения кобальта были помещены в группу «вероятных канцерогенов для человека».

Согласно отчёту, кобальт – естественный элемент, используемый в производстве металлических сплавов и других соединений металлов, таких как военная техника, аккумуляторы и хирургические имплантаты.

В данном отчёте классификация кобальта не включает витамин B12.

Даже если какой-либо канцероген попал в ваш организм, это не означает развитие в нём раковых клеток.

«Большинство людей знает, что курение вызывает риск развития рака, но лишь 11% действительно им заболевают. Это также зависит от генов, образа жизни и возраста», – говорит Бирнбаум.

Однако курение всё же является главной причиной заболевания раком лёгких. Те, кто выкуривает 15-30 сигарет в день, больше рискуют заболеть раком лёгких, чем те, кто не курит.

Вывод: исследователи рекомендуют обратиться к своему лечащему врачу для минимизации риска заболевания раком.

«Моя бабушка говорила: «Предотвратить легче, чем лечить». И я с ней абсолютно согласна», – добавила Линда Бирнбаум.