Как правильно заваривать и пить чай?

Декабрь – самое время для чая и уютных вечеров с близкими людьми. Когда можно, не торопясь, устраивать чайные церемонии и наслаждаться вкусами и запахами? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чайный мастер, создатель авторских напитков – Антон Со. Почему вредно пить чай из пакетиков? Что за омовение происходит сейчас? Что это за существо, которые Вы периодически омываете? Антон Со, чайный мастер, создатель авторских напитков:

Это мой братка, если говорить на привычном мне сленге. Зовут его Чань Чу, в моей интерпретации его зовут Хасл, как денежная жаба. Это персонаж, который был отрицательный, а стал положительный. У нас в чём-то много похожих вещей.

Вы его так задабриваете? Антон Со:

В Китае верят, что если мы чему-то уделяем внимание, например, человеку или делу, то нам это возвращается. Когда мы посвящаем себя чему-то, и чай такая штука, которая не то, чтобы требует вниманиея, просто без него ничего не получится. Как нужно проводить чайную церемонию? Антон Со:

Для начала нужно с чаем познакомиться. Мы из рук конструируем такую лодочку, туда помещаем чахэ – это чаша для знакомства с чаем. Нужно чай не понюхать, а подышать.

Представьте, что это у вас кислород, вы прямо – вдох-выдох три раза и вы словите вот этот момент. Чай скромный и он не пахнет резко.

Каждый чай даёт какой-то определённый ресурс, какие-то чаи хороши для творчества, какие-то – для бизнеса, какие-то – для физических упражнений. Он даёт состояние всеобъемлющее, мы можем с ним диссертации писать, можем песни писать, можем общаться в студии, очень такой комфортный персонаж. Температура заварки играет какую-то роль ? Антон Со:

Да, безусловно. И здесь тоже можно уделить этому внимание, всё зависит от сортов, видов чая, от их ферментации. Можно очень хорошо играться, можно от 80 пробовать разгонять до 97. У нас будет, примерно, 95-97 градусов.

Сейчас мы прогрели с вами посуду, это можно делать у себя дома. Если мы заливаем в непрогретую посуду воду, она теряет где-то до 10, соответственно, не так всё раскрывается.

Когда у нас посуда прогрета, помещаем чай, сейчас мы ещё раз подышим его ароматом. Для этого его нужно немного потрясти и приоткрыть крышку, аромат будет знакомый, но чуть-чуть поярче.

Сейчас мы его промоем. Промываем при помощи талисмана. Первый пролив не обязательно сливать. Если только у вас грязный чай, то его лучше слить, можно даже дважды. А если свежий зеленый чай, уже не стоит сливать, потому что можно слить много всего, что не попадёт к вам никак.

Наливаем чай через сито. Очень важно не только что мы пьём, но и как мы пьём. Зависит от нашего настроя.