Прямой эфир

Как правильно заваривать и пить чай?

05 декабря 2018 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Декабрь – самое время для чая и уютных вечеров с близкими людьми. Когда можно, не торопясь, устраивать чайные церемонии и наслаждаться вкусами и запахами?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чайный мастер, создатель авторских напитков Антон Со.

Почему вредно пить чай из пакетиков?

Что за омовение происходит сейчас? Что это за существо, которые Вы периодически омываете?

Антон Со, чайный мастер, создатель авторских напитков:
Это мой братка, если говорить на привычном мне сленге. Зовут его Чань Чу, в моей интерпретации его зовут Хасл, как денежная жаба. Это персонаж, который был отрицательный, а стал положительный. У нас в чём-то много похожих вещей.

Как правильно заваривать и пить чай?-1

Вы его так задабриваете?

Антон Со:
В Китае верят, что если мы чему-то уделяем внимание, например, человеку или делу, то нам это возвращается. Когда мы посвящаем себя чему-то, и чай такая штука, которая не то, чтобы требует вниманиея, просто без него ничего не получится.

Как нужно проводить чайную церемонию?

Антон Со:
Для начала нужно с чаем познакомиться. Мы из рук конструируем такую лодочку, туда помещаем чахэ это чаша для знакомства с чаем. Нужно чай не понюхать, а подышать.

Как правильно заваривать и пить чай?-4

Представьте, что это у вас кислород, вы прямо вдох-выдох три раза и вы словите вот этот момент. Чай скромный и он не пахнет резко.

Как правильно заваривать и пить чай?-7

Каждый чай даёт какой-то определённый ресурс, какие-то чаи хороши для творчества, какие-то  для бизнеса, какие-то для физических упражнений. Он даёт состояние всеобъемлющее, мы можем с ним диссертации писать, можем песни писать, можем общаться в студии, очень такой комфортный персонаж.

Температура заварки играет какую-то роль ?

Антон Со:
Да, безусловно. И здесь тоже можно уделить этому внимание, всё зависит от сортов, видов чая, от их ферментации. Можно очень хорошо играться, можно от 80 пробовать разгонять до 97. У нас будет, примерно, 95-97 градусов.

Как правильно заваривать и пить чай?-10

Сейчас мы прогрели с вами посуду, это можно делать у себя дома. Если мы заливаем в непрогретую посуду воду, она теряет где-то до 10, соответственно, не так всё раскрывается.

Как правильно заваривать и пить чай?-13

Когда у нас посуда прогрета, помещаем чай, сейчас мы ещё раз подышим его ароматом. Для этого его нужно немного потрясти и приоткрыть крышку, аромат будет знакомый, но чуть-чуть поярче.

Как правильно заваривать и пить чай?-16

Сейчас мы его промоем. Промываем при помощи талисмана. Первый пролив не обязательно сливать. Если только у вас грязный чай, то его лучше слить, можно даже дважды. А если свежий зеленый чай, уже не стоит сливать, потому что можно слить много всего, что не попадёт к вам никак.

Как правильно заваривать и пить чай?-19

Наливаем чай через сито. Очень важно не только что мы пьём, но и как мы пьём. Зависит от нашего настроя.

Как правильно заваривать и пить чай?-22

Китайцы держат за самые негорячие точки, представляя, что это головы дракона, и пьют, присёрбывая. Чем громче вы будете присёрбывать, тем больше почувствуете чай.

Как правильно заваривать и пить чай?-25

# Чайная церемония # Здоровье # Антон Со # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!» Как улиток используют в косметологии и делают ими массаж
04 декабря 2018 14:51

«Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!» Как улиток используют в косметологии и делают ими массаж

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей
30 ноября 2018 19:43

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

Гинеколог: «Самый серьёзный противник беременности – женские инфекции»
29 ноября 2018 17:51

Гинеколог: «Самый серьёзный противник беременности – женские инфекции»