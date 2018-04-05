Как правильно выбрать подушку для комфортного сна: какой наполнитель лучше? Разбираемся со специалистами
От качества подушки зависит и качество сна. Поэтому выбирать подушку нужно опираясь на следующие критерии:
1. содержимое подушки,
2. жесткость матраса,
3. поза, в которой мы спим,
4. ширина плеч.
Первым делом в специализированном магазине с вами должны произвести следующие манипуляции.
Алёна Колтович, продавец-консультант:
Перед тем, как выбрать подушку, нужно измерить ширину плеч.
Когда размеры вашей потенциальной подушки ясны, определяемся с ее наполнителем. Специалисты отдают предпочтение таким материалам как латекс, анатомическая пена и пена «тактиль», так как они высокотехнологичны и гипоаллергенны, лучше всего поддерживают голову и шейные отделы, могут прослужить нам долгие годы. Натуральный же состав (пух, бамбук или гречневая лузга) с этими функциями справляются хуже. Причем, к примеру, в перьевом наполнителе могут поселиться и нежданные жильцы – пылевые клещи. За такими подушками необходим основательный уход.
Светлана Якубовская, врач-дерматолог:
Желательно раз в три месяца, в идеале – раз в месяц обязательно простирывать нашу подушку. Именно температура 60 градусов и будет являться губительной для пылевого клеща. Химическую чистку лучше проводить два раза в год. Самый простой и незатратный способ – воздействие тепла и сухого воздуха. Подвергаем наши подушки прямому воздействию солнечных лучей.
Правильно разместиться на подушке – еще одна важная задача. Пробуем на практике.
Алёна Колтович:
Плечи не должны лежать на подушке, это очень важно. Важно также, чтобы ваш позвоночник был в ровном положении.
Чехол или наволочка – обязательные аксессуары подушки. Следить за их чистотой следует с особой тщательностью, тем более, если имеются проблемы с кожей.
Светлана Якубовская:
При таких заболеваниях как акне или по-простому прыщи на лице, а также себорейный дерматит, с проявлением которого наиболее знакомая нам перхоть. Обязательно простирывание, проутюживние при температуре выше 60 градусов, раз в пять-семь дней.
Современные разработчики в области сна стараются сделать максимум для того, чтобы мы восстанавливали силы с комфортом. Вот, например, умная подушка, которая удивляет своими возможностями.
Алёна Колтович:
Это подушка Smart pillow, она может отследить дыхание, фазы сна, передвижение во времени во время сна, также она может вас разбудить. Подушка подключается к смартфону. Скачивайте приложение и все, у вас отличный консультант вашего сна. Она может подстроиться под любого человека засчет своих гранул, также с охлаждающим эффектом, а внутри содержится пена, которая нейтрализует излучение и можно высыпаться за более короткое время: вместо 8 часов – за 4.