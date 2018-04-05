Как правильно выбрать подушку для комфортного сна: какой наполнитель лучше? Разбираемся со специалистами

От качества подушки зависит и качество сна. Поэтому выбирать подушку нужно опираясь на следующие критерии:

1. содержимое подушки,

2. жесткость матраса,

3. поза, в которой мы спим,

4. ширина плеч.



Первым делом в специализированном магазине с вами должны произвести следующие манипуляции.

Алёна Колтович, продавец-консультант:

Перед тем, как выбрать подушку, нужно измерить ширину плеч.

Когда размеры вашей потенциальной подушки ясны, определяемся с ее наполнителем. Специалисты отдают предпочтение таким материалам как латекс, анатомическая пена и пена «тактиль», так как они высокотехнологичны и гипоаллергенны, лучше всего поддерживают голову и шейные отделы, могут прослужить нам долгие годы. Натуральный же состав (пух, бамбук или гречневая лузга) с этими функциями справляются хуже. Причем, к примеру, в перьевом наполнителе могут поселиться и нежданные жильцы – пылевые клещи. За такими подушками необходим основательный уход.

Светлана Якубовская, врач-дерматолог:

Желательно раз в три месяца, в идеале – раз в месяц обязательно простирывать нашу подушку. Именно температура 60 градусов и будет являться губительной для пылевого клеща. Химическую чистку лучше проводить два раза в год. Самый простой и незатратный способ – воздействие тепла и сухого воздуха. Подвергаем наши подушки прямому воздействию солнечных лучей.

Правильно разместиться на подушке – еще одна важная задача. Пробуем на практике. Алёна Колтович:

Плечи не должны лежать на подушке, это очень важно. Важно также, чтобы ваш позвоночник был в ровном положении.

Чехол или наволочка – обязательные аксессуары подушки. Следить за их чистотой следует с особой тщательностью, тем более, если имеются проблемы с кожей. Светлана Якубовская:

При таких заболеваниях как акне или по-простому прыщи на лице, а также себорейный дерматит, с проявлением которого наиболее знакомая нам перхоть. Обязательно простирывание, проутюживние при температуре выше 60 градусов, раз в пять-семь дней.