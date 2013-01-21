Как правильно кормить малыша, чтобы у не было коликов?

Едва ли найдется человек, который не маялся животом в детстве. Обычное дело, -рассмеетесь вы. Но родителям в этот момент явно не до смеха. Они и рады помочь, но малыш ничего не может пояснить. Мы сегодня говорим о здоровье наших деток, а точнее, о тех состояниях, которые чаще всего встречаются у них и которые чаще всего беспокоят родителей. Мы будем говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Чаще всего, на что обращают внимание, - это изменение аппетита у ребенка. Одни говорят: «Вот, совсем худенький, ничего не ест», а другой, наоборот, очень полненький, потому что ест очень много. Так вот, из чего аппетит формируется, почему мы говорим, что у одного хороший аппетит, здоровый аппетит, а у другого плохой. Какие причины лежат в основе изменения аппетита?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Аппетит является очень широким и универсальным показателем состояния здоровья. Снижение аппетита может быть нормальным явлением, чаще всего эта проблема наблюдается у детей раннего возраста, это конец первого года жизни, когда у детей формируются вкусовые стереотипы, пищевое поведение, вкусовые пристрастия. И когда ребенок по каким-то причинам отказывается от еды, родители начинают его насильно кормить, начинают манипулировать ребенком: «Если ты не поешь, не купим тебе новую игрушку». Любыми путями накормить. Дети умные, они эти условия игры очень охотно подхватывают и начинают манипулировать в конечном итоге родителями. Это одна ситуация. Вторая ситуация – снижение аппетита у детей, когда оно связано с какими-то заболеваниями: в начале вирусных инфекций, в начале гриппа, в начале пневмонии. Изменение поведения ребенка, нарушение сна, когда ребенок становится капризным. Поэтому снижение аппетита не является строго специфичным критерием или характеристикой заболевания именно желудочно-кишечного тракта. На него всегда нужно обращать внимание.

Едва родился, а уже проблемы с животиком. Ох, уж эти колики! К сожалению, без этого никуда.

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Есть такое правило тройки, когда кишечные колики начинаются с 3 недель, продолжаются до 3 месяцев, длится непрерывный приступ плача 3 часа 3 раза в неделю.

И все из-за того, что ферментативная система и желудочно-кишечный тракт ребенка еще не несовершенны. Отсюда избыточное количество газиков, и, как следствие, спазмы.

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Большое количество пузырьков газа, грубо говоря, распирает кишечник ребенка, и, раздражая нервные окончания, ведет к болевым ощущениям.

Три часа болевых ощущений!? Кто же такое выдержит? Мама, караул! А как понять, что болит именно животик?

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Внешне колики проявляются внезапным плачем, внезапным криком ребенка через какое-то время, иногда через несколько минут, после еды. Иногда прямо во время кормления. Ребенок стучит ножками, беспокойно себя ведет, иногда возникает ощущение, что он опять хочет схватить грудь или бутылочку, потом внезапно бросает.

У малышей на грудном вскармливании животики болят гораздо меньше, но при условии, что мама соблюдает ряд простых правил.

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Все всегда говорят: успокойся сама – и твой ребенок будет более спокойным.

Со свободным кормлением, когда малыша кормят по требованию, не переусердствуйте: сосательные движения ребенка не всегда проявление голода.

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Он нуждается в удовлетворении своего сосательного рефлекса, поэтому любое свое беспокойство он будет выражать сосательными движениями.

В среднем, кормление происходит около 20 минут, а в конце малыш сам должен отказаться от него. Интервал между вскармливаниями должен составлять не менее двух часов. За этот период времени молоко матери усвоится, и ребенок будет готов к очередному кормлению.

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

В противном случае, ему на его непереваренную пищу будет поступать новая порция еды. Соответственно, будет избыточное газообразование и кишечные колики.

После кормления ребенка нужно подержать столбиком, дождаться того момента, когда отойдет лишний воздух из ротика, и оставить его в таком положении еще минут на 20. особенно это касается тех детей, которые склонны к срыгиванию. На животик можно положить теплую прогретую утюгом пеленочку.

Существуют продукты, которые маме лучше не употреблять.

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

К таким продуктам относятся яблоки, лук, капуста, горох, черный хлеб, продукты из жирного цельного молока. В питании матери употреблять молочные продукты надо, но это, по большей части, должны быть кисломолочные продукты и молочные продукты с низким процентом жирности. А теперь о запретах: шоколад, цитрусовые, орехи, в больших количествах – курица и рыба, в умеренных количествах их употреблять можно.

Чем еще можно помочь малышу при коликах?

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Препараты, которые уменьшают газообразование и болезненность при желудочно-кишечных заболеваниях, называются ветрогонные.

Наконец, гимнастика. Ее мама просто обязана проводить малышу каждый день перед кормлением.

Светлана Кузьмина, заведующая инфекционным отделением новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Есть такое направление, кинезитерапия. Подразумевает лечение посредством движения. И кишечные колики – это не исключение.

Для начала ребенка выкладывают на живот на твердую поверхность. Заметьте: не на диван!

Елена Гапанович, медицинская сестра инфекционного отделения новорожденных и недоношенных детей №2 УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Видите, она начинает ползти – это тоже очень важно.

Чем чаще мама это делает, тем больше укрепляются мышцы мышцы брюшного пресса малыша, и кишечник начинает работать лучше. 5-7 минут – и можно начинать зарядку. Круговые движения по животику помогают продвинуть ненавистные газы вниз по кишечнику.

Главное – не лениться маме, и тогда малыш с легкостью пройдет столь неприятный этап своей жизни, будет радовать родителей хорошим аппетитом, а значит, расти, как говориться, не по дням, а по часам.

Иногда во младенчестве родители радуются: «Так хорошо ест! Вчера съел столько, сегодня – столько». Мы говорим о том, что существуют дети-гипотрофики, норматрофики и паратрофики. А эти состояния связаны с чем?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Дети, которые родились здоровыми и с нормальными весовыми показателями, к году должны достичь своих 10 килограмм и 75 сантиметров. Если, например, критерий роста опережает критерий для нормального развития ребенка, так могут манифестировать ряд генетических заболеваний. Поэтому, в любом случае, для того, чтобы расшифровать причину этих изменений, обращаться за медицинской помощью, педиатр решит, к какому специалисту дальше направить этого ребенка, потому что это может быть проявлением и генетических, и эндокринных заболеваний.

Наблюдается ли сейчас среди наших детей рост количества заболеваний органов желудочно-кишечного тракта?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Значимого роста на сегодняшний день со стороны органов желудочно-кишечного тракта нет. Это связано с тем, что у нас улучшилась диагностика, потому что среди заболеваний желудочно-кишечного тракта есть функциональные заболевания, органические заболевания. Если говорить о структуре заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, мы видим, что изменяется структура заболеваний: наблюдается рост хронических воспалительных процессов заболеваний кишечника, это болезнь Крона, неспецифический язвенный колит – болезни, которые до недавнего времени были характерны именно для взрослых, и на сегодняшний день такие диагнозы мы выставляем детям даже первого года жизни.

Взрослые дети могут пожаловаться и сказать, что болит живот или болит в той или иной части живота. Маленькие дети редко свои жалобы формулируют так, что можно определить, где им болит. Какие чаще всего симптомы сопровождают наиболее распространенные заболевания желудочно-кишечного тракта?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Первое, на что я всегда ориентирую наших родителей, это на весо-ростовые показатели. Родители должны следить, как ребенок набирает вес и как ребенок растет. Если ребенок перестает набирать вес, если ребенок останавливается в росте, это является сигналом для обращения за медицинской помощью. Заболевания желудочно-кишечного тракта кроме болей в животе могут сопровождаться тошнотой, рвотой, отказом от еды, чувством быстрого насыщения, поносами, запорами, вздутием живота – то еть это целая большая паллета клинических симптомов. Кроме вышеназванных симптомов необходимо обращать внимание на увеличенный в объеме живот, потому что это может быть проявлением целиакии. Увеличенный в объеме живот может быть проявлением кишечной непроходимости, онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта – это тоже нельзя упускать из внимания.

Интересный факт: все родители хотят, чтобы животики их малышей были здоровы, а количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, увы, не снижается. Почему столько малышей страдает?

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Порой причина заболеваний детей кроется в поведении и образе жизни их родителей. То есть родители первоначально ребенка неправильно кормят уже с рождения.

Сначала отсутствие грудного вскармливания, затем – неправильный прикорм.

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Очень часто происходит так, что родители либо не дают прикорма вовремя, либо они эти прикормы дают раньше назначенного времени.

Если родители, с точки зрения здорового образа жизни, неправильно питаются, то чего же ожидать от здоровья малыша!

Александра Коржик, заведующая межрайонным кабинетом эндоскопии:

Основная масса наших детей, если можно так сказать образно, «кусочники»: вместо каши, которую полезно съесть с утра, дети обычно пользуются копчеными колбасными изделиями, делают бутерброды, или родители им сделают бутерброды, поэтому питание неорганизованно. А дальше он забывает то, что ему нужно снова через определенный период времени принять пищу. Он засидится у компьютера...

Перегрузки в школе, низкая двигательная активность плюс генетическая предрасположенность. И. наконец, пресловутый хеликобактер.

Александра Коржик, заведующая межрайонным кабинетом эндоскопии:

Это бактерия, которая прекрасно себя ведет в кислой среде. Раньше считали, что в кислой среде бактерии не выживают. Как оказалось, выживают.

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Если есть хеликобактер, то обязательно назначается эрадикационная терапия: назначается схема с использованием антибиотика для того, чтобы этот микроб убить. Самое главное то, чтобы не было повторного осеменения организма ребенка этой же инфекции, если инфекция имеется в семье. Ребенок должен соблюдать элементарную личную гигиену: личная посуда, личная чашка. То, что широко известно, дети пьют из одной бутылки сразу по кругу – вот, пожалуйста, распространение инфекции.

Нередко причина болезни маленького человека закладывается еще до его рождения.

Александра Коржик, заведующая межрайонным кабинетом эндоскопии:

Вот посмотрите, какое количество беременных женщин, которые ходят и курят. Где-то процентов 30 среди курящих и пьющих – это женщины.

Вот и ответили на вопрос: почему болеют наши дети? Классической поговоркой, дети – всего лишь наше зеркало.

Существует такое понятие, как пищевая непереносимость. А что это такое? Что включает в себя?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это целая большая группа заболеваний, которые связаны с непереносимостью каких-то компонентов пищи. К пищевой непереносимости относится лактозная недостаточность, пищевая аллергия, непереносимость белков злаковых (глютена) с развитием такого заболевания как целиакия.

Как это состояние проявляется и как лечится?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это заболевание может проявиться в любом возрасте, то есть на базе городской детской клинической больницы работает республиканский детский центр целиакии с 2008 года. И первым проявлением данного заболевания является изменение характера стула, увеличение в объеме живота и задержка темпов физического развития у детей раннего возраста, которые получили в схему прикорма глютен злаковых. Первым симптомом является изменение характера стула, у детей появляются поносы, увеличивается в объеме живот, снижается аппетит, отмечается задержка темпов физического развития при введении в прикорм глютенсодержащих злаков. Это манная каша, это овсяная каша, это хлеб на основе зерновых, которые содержат глютен. Глютен содержит пшеница, овес, ячмень, рожь.

И тогда, собственно говоря, исключение продуктов, употребляемых вышеперечисленных блюд, это способствует исчезновению симптомов или это все-таки требует какой-то еще медикаментозной коррекции?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Целиакия является одним из немногих заболеваний, когда назначение специальной аглиадиновой диеты, то есть диеты, которая не содержит в своем составе глютенсодержащих злаков, является единственным методом терапии. Как правило, если нет никаких других сопутствующих заболеваний, то никаких других методов, кроме аглиадиновой диеты, не требуется. Но другой вопрос, что целиакия может сочетаться с целым рядом других заболеваний, например, аутоимунных: сахарный диабет, тиреоидит и так далее. И тогда требуется лечение еще другого сопутствующего заболевания.

В заболеваниях желудочно-кишечного тракта существуют острые, существуют хронические заболевания и те, оказывая помощь при которых откладывать, в общем-то, нельзя. Что это за заболевания и чем чревато промедление при развитии этих заболеваний?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это целая группа заболеваний, в которую входит такое понятие, как «острый живот», который проявляет себя рвотой, поносами, резкими болями в животе. Маленький ребенок не может выразить свою боль, он будет принимать какое-то вынужденное положение.

Одним словом, при проявлении таких выраженных симптомах заболевания ни в коей мере не надо сажать ребенка на диету, давать жаропонижающие?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Ни в коем случае нельзя давать жаропонижающие, нельзя давать спазмолитики. Ребенку должна быть незамедлительно оказана медицинская помощь.

А какие заболевания включает в себя «острый живот» у детей?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это традиционный аппендицит, это традиционная кишечная непроходимость, панкреатит, язвенная болезнь, прободение язвы.

А правда ли, что язвенная болезнь в последнее время даже у детей помолодела? И то, что мы сейчас ее диагностируем у совсем небольших деток, становится все чаще и чаще?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это одна сторона вопроса помолодения заболевания, а другая сторона вопроса – симптомное течение язвенной болезни, когда у детей мы находим рубчик на слизистой 12-перстной кишки или желудка. А дети не могут вспомнить об эпизодах болевого синдрома, которые характерны для язвенной болезни.

В каком возрасте сейчас стали появляться язвы у детей?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Есть и 4-летние с язвенной болезнью, и 3-летние, но язвенная болезнь в таком раннем возрасте – всегда нужно искать еще какую-то причину и какое-то заболевание. Потому что, как правило, язвенная болезнь самостоятельным заболеванием в таком возрасте бывает крайне редко.

Первые сигналы тревоги: что это может быть?

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

В начале у них обычно заболел живот: боль, схватка, спазм, рвота как рефлекторный акт освобождения, как защитный рефлекс организма, защитная реакция организма.

И одна из ошибок родителей – применение тепловых процедур.

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Потому что согревание – это улучшение кровообращения, кровоснабжения, это риск осложнений.

Сложно удержаться, когда ваше чадо плачет от боли. И здесь лучшая помощь от родителей – это вызов врача.

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Самолечением, назначением обезболивающих, спазмолитиков родители не должны заниматься.

Бывают случаи, когда болезнь дает лишь симптомы общего характера. К примеру, ребенок просто капризничает. На этот случай есть одна подсказка.

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Измененная слизистая языка. Язык сам будет обложен, это, как зеркало кишечника.

В любом случае, осмотр врача необходим незамедлительно.

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

На что мы обязательно смотрим: мы смотрим лимфатические узлы, проверяем.

Осмотр щитовидной железы может рассказать о двух весьма неприятных заболеваниях.

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Целиакия и аутоиммунный тиреоидит.

Буквально изучая тело ребенка, врач составляет картину его здоровья.

Инна Мазаник, заведующая гастроэнтерологическим отделением УЗ «3-я городская детская клиническая больница» города Минска:

Я смотрю слизистую кожи: сухая или влажная, то есть это говорит о вегетативной нервной системе.

И так шаг за шагом. Когда анамнез составлен, принимается решение о дальнейшей диагностике. Нередко лечение назначается уже на первом этапе. Лечение – диетой. Пожалуй, самым информативным методом диагностики является процедура, которую боятся даже взрослые. Врач берет образец ткани для биопсии, чтобы определить наличие у пациента бактерии, которая может провоцировать развитие болезней. 10-20 минут – и первые результаты готовы.

Александра Коржик, заведующая межрайонным кабинетом эндоскопии:

Лечение идет с наличием антибиотиков. Поэтому здесь вопрос решается очень индивидуально.

Согласитесь, не так страшен черт, как его малюют.

Ваши пожелания родителям?

Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Нужно любить наших детей, нужно принимать участие в их воспитании, в их образовании. Если сегодня мы говорим о желудочно-кишечном тракте, о формировании пищевых стереотипов, пищевого поведения, самым лучшим доктором для своего ребенка является внимательная мама. Любите своих детей!