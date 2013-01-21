Парадоксы: Женщины увлекаются новомодными диетами, посещают косметолога, выравнивают морщины, но... не ходят к гинекологу

Сегодня мы попытаемся ответить на вопросы, которые о своем здоровье задает каждая женщина.

Какие наиболее часто встречающиеся болезни регистрируют гинекологи у женщины?

Александр Ильич Бич, главный врач УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска, врач высшей квалификационной категории:

Самой основной болезнью, на которой сегодня необходимо акцентировать внимание, это воспалительное заболевание женской половой системы. Даже банальный воспалительный процесс на сегодняшний день может привести к нарушению проводимости маточных труб, то есть то основное, что необходимо для будущей беременности. Следующим немаловажным заболеванием на сегодняшний день – всевозможные опухоли женской половой системы, начиная с заболеваний тела матки (в простонародье они называются фибромиомы матки) и опухоли яичников. К большому сожалению, эти новообразования женской половой системы помолодели, и встречаются уже фибромиомы матки, я уже не говорю о кистах, у женщин в возрасте от 20-22 до 24-26 лет – раньше для нас это было в диковинку. Немаловажным моментом является нарушение менструального цикла, и вызывать такие заболевания, такие, как скажем, склерокистозные яичники, когда не происходит само по себе освобождение яйцеклетки, она выходит из яичника и не наступает то же самое оплодотворение, это нарушение менструального цикла по типу массивных месячных, болезненных месячных. Но и немаловажную роль, хотелось бы мне просто обратить на это внимание, на заболевание шейки матки, в частности, от составляющих злокачественных образований. Эта патология вообще помолодела. Поэтому значимым на сегодняшний день является осмотр шейки матки, визуальные формы, то, что можно глазами увидеть. Достаточно посмотреть на это и своевременно опередить болезнь, потому что если это на ранних стадиях, то выживаемость 5-летняя тут 95%, поэтому в данной ситуации надо обратить внимание.

Интересный факт: куда идет женщина, недовольная своим отражением в зеркале? В косметический салон, к пластическому хирургу. Но оказывается, что ей нужен совсем другой доктор. Никакой косметолог не вылечит вас до тех пор, пока вы не решите свои проблемы. Прежде всего, проблемы с женскими органами. Ведь внешнее равно внутреннему, если говорить эзотерическим языком.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Как только пациентка открывает дверь нашего кабинета, мы уже можем ставить предварительный диагноз.

Возьмем, к примеру, волосы. Они становятся объектом беспокойства многих женщин, и не зря: именно эта часть их внешности привлекает практически всех мужчин. Это заложено у них на подсознательном уровне. Миллионы лет назад древние женщины своими волосами защищали малышей от холода. И, чем гуще и длиннее они были, тем больше шансов было у ребенка на выживание. Прослеживается логическая цепочка: природное здоровье – эта женщина отличная будущая мать – значит, эта женщина красива.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Если у женщины тусклые волосы на голове, они могут выпадать, чаще всего эти жалобы предъявляют уже те, у кого есть такое понятие гипоэстрогения.

Теперь глаза: блеск в глазах, искринка, то, что больше всего привлекает мужчин в женщинах, так же говорит о хорошей гормональной деятельности. Справедливости ради скажем, что чрезмерный блеск - также признак нездоровья.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Иногда это бывает признак заболевания щитовидной железы. Одно дело, когда глаза здоровые блестят, другое дело, когда они блестят, и у человека гневный взгляд.

А гневный взгляд и плохое настроение – из-за болезни.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Бывает ситуация, когда в организме женщины преобладает количество мужских гормонов. В этом случае у нее будет жирная кожа, гнойничковые высыпания по телу, по лицу, по груди, по спине.

Плюс ненавистные волосики на лице и теле, от которых женщины упорно пытаются избавиться с помощью весьма неприятных процедур у косметолога.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Прежде всего, нужно идти к гинекологу-эндокринологу. И только после полного обследования у врача и начала коррекции, если будет выявлена какая-то патология, только потом уже можно проходить косметологов, дерматологов и прочих специалистов.

Спешим предупредить женщин-любительниц бань, саун, СПА-капсул и кедровых бочек: все это замечательно, но без предварительного осмотра у гениколога увлекаться столь полезными для организма процедурами не стоит.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Любые опухоли, которые есть у человека, могут стимулироваться, потому что тепло – это усиление кровотока, это рост опухоли с неизвестными последствиями.

Давно доказано, что неправильный образ жизни – основная причинна возникновения любого заболевания. И так называемые женские болезни здесь не исключение. Несбалансированное питание, лишний вес, гиподинамия и дурные привычки, - об этих провокаторах болезни мы уже ни раз говорили. Однако врачи первейшим вредителем женского здоровья называет все-таки стресс.

Рада Кирш, заведующая рентгеновским кабинетом УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

При стрессе выбрасывается масса гормонов, которые так и называются: гормоны стресса. Запускается цепная реакция, которая оставляет свой след во всем организме.

И раз мы завели разговор о красоте, позвольте предупредить еще одну категорию женщин: тех, которые решаются на пластическую операцию по увеличению груди.

Рада Кирш, заведующая рентгеновским кабинетом УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

При съемке с имплантами на маммографии мы не видим структуры молочной железы, мы видим только очень плотное инородное тело. И едва-едва видны окружающие ткани. Конечно, информации о молочной железе, которая все равно у женщины есть, мы не получаем.

Поэтому неустанные призывы врачей регулярно проходить контроль у специалиста, чтобы не пропустить начало болезни, для этих женщин бесполезно.

Вот этот, может быть, неполный перечень, на котором мы остановились, является основополагающим для здоровья женщины.

Самое главное, избежать этого парадокса, когда женщины так следят за собой, увлекаются новомодными диетами, посещают косметолога, выравнивают морщины и не ходят к гинекологу с профилактической целью.

Александр Ильич Бич, главный врач УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Вы знаете, порой приходит совершенно ухоженная женщина, спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, кто вас оперировал?» - она не знает, кто ее оперировал. А когда у нее спрашиваю: «Как зовут вашего парикмахера или маникюршу?», она тут же называет. Это парадокс. Найти время для того, чтобы сделать внешний антураж, и не заняться своим внутренним состоянием...

Просто женщина должна помнить о том, что она должна выглядеть хорошо, у нее не будут светиться глаза, если она испытывает определенный дискомфорт в виде тех проблем, которые у нее скопились.

Александр Ильич Бич, главный врач УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Совершенно верно.

В период начала полового созревания девочки, конечно, важно, чтобы кто-то был рядом с ней, кто мог бы рассказать, объяснить о тех изменениях, которые происходят в организме.

Александр Ильич Бич, главный врач УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Формирование и психологическая составляющая того, чего вы назвали, конечно, отводится большая роль семье, в первую очередь. Вторая часть, которая, по моему мнению, должна быть отнесена школе. Но и очень давно уже в Минске появились так называемые центры дружественного отношения к подросткам. Сегодня около этих центров идет очень много рассуждений, много ситуаций, нужны ли они. Но мне кажется, что на сегодняшний день это достаточно хорошее подспорье, которое подготавливает молодое поколение к половому созреванию, как они должны вести себя в этой ситуации, которые тоже должны рассказывать, что такое беременность, что такое медицинский аборт, что собой представляет беременность именно в таком возрасте, готов ли организм. Вот, мне недавно приходилось разговаривать с врачом акушером-гинекологом, который работает в одном из центров дружественного отношения к подросткам, он дал очень хорошую статистику о том, что около 72-75% девочек, которые посещают эти центры, не живут половой жизнью. Когда они уже уходят отсюда, где-то контроль и теряется, то уже количество не живущих половой жизнью – около 20-25%.

Ну, они считают, что они вступили во взрослую жизнь.

Александр Ильич Бич, главный врач УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Скорее всего. Но они не понимают того, что сегодня вопрос начала половой жизни – это очень серьезный вопрос для женского здоровья. Когда девочка начинает жить половой жизнью в 12-15 лет, то качество ее здоровья к тому моменту, когда она уже созреет для рождения, будет гораздо хуже, чем у той девочки, которая не живет половой жизнью. Вообще, оптимальным считается возраст, пускай никого не пугает, 18, а если это никого не пугает, 20 лет еще лучше. Поэтому к этому вопросу надо подходить очень серьезно, тонко. И кто настроит девочку на эту ситуацию? В семье могут постесняться, в школе могут не досмотреть, хотя, я понимаю, что сегодня мы на школу возлагаем много всяких надежд, просьб и желаний.

Волнующий период взросления. Помните, какими вы были в этом возрасте, господа взрослые? Глаз горит, необъяснимое томление внутри и масса вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. И вот тут родители совершают свою первую ошибку.

Некоторые родители бояться разговаривать со своими детьми, потому что начинать разговор надо было еще в детстве, когда ребенок пытался получить ответы на вопросы о том, откуда он взялся. В капусте нашли, аист принес – согласитесь, за такие ответы родителям впору ставить двойки.

Для каждого возраста – своя порция информации. А в подростковом периоде - это знание о репродуктивном здоровье и сексуальности.

Валентина Шукан, координатор работы центра «Доверие», валеолог:

Что это значит: быть сексуальным. Это не раздетым быть, а именно быть носительницей женского начала.

Но если проблемы первого понятия больше волнуют родителей, то второе будоражит фантазии девушек, и это не надо сбрасывать со счетов.

Валентина Шукан, координатор работы центра «Доверие», валеолог:

Если бы хотя бы одна мама посидела на приеме специалиста и послушала, о чем говорят дети и какие бывают трагедии из-за того, что мы боимся об этом говорить.

Кристина Шукан, волонтер:

Когда нас начинают спрашивать о том, разговаривали ли мы со своим ребенком, оказывается, зачем это нужно было, она же у меня еще маленькая.

К счастью, мудрые взрослые нашли способ исправить ошибки родителей, которые так и не решились на доверительные разговоры со своим детьми. Они организовали центры дружественной молодежи.

Валентина Шукан, координатор работы центра «Доверие», валеолог:

Девочкам всегда объясняется, и это ставится на первое место, что при первой встрече, или вы знакомы мало, и он все-таки настаивает на интимных отношениях, то для продолжения отношений девушка не должна соглашаться, если она не готова.

Если вы думаете, что это все, о чем нужно разговаривать со своим ребенком, то заблуждаетесь. От того, какой образ жизни ведет девушка в подростковом возрасте, зависит ее будущее.

К примеру, курение.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Мало кто знает, что никотин и смолы сигаретного дыма вызывают массовую гибель фоликулов. То есть девушка, которая начала курить очень рано, выйдет в климактеричекий синдром, то есть раннее прекращение яичников, лет на 5-10 раньше, чем ее подруги.

Это означает, что на десяток лет раньше ваша дочь начнет стареть. И еще: питание наших милых девочек. Посмотрите вокруг, сколько подростков имеют непозволительно лишний вес. Их родителям впору бить колокола, а не радоваться отменным аппетитам своих чад.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Правильная коррекция питания и образа жизни, сна, движения.

Но здесь лучше всего начинать с себя, родители, ибо дети – это наше зеркало.

А с чем могут быть связаны существующие изменения в менструальном цикле у девочек?

Александр Ильич Бич, главный врач УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Причин может быть несколько. Во-первых, уже наличие каких-то заболеваний у девочки негинекологического профиля, которые могут вызывать нарушения в гормональной сфере девочки. Могут быть причины заложены изначально у девочки, а не уже нарушение менструального цикла. Нельзя сказать, что это генетически предопределены, но они могут быть, эти нарушения. Немаловажную роль могут играть и перенесенные инфекционные заболевания, в частности, детские болезни определенные, скажем, краснуха, ветрянка, паротит (свинка – ред.). Основные причины, которые могут привести, они названы.

Наша медицина шагнула далеко, и возможности теперь потрясающие у медицины решать целую массу проблем, в том числе, проблем женского здоровья. Что сейчас стоит на страже женского здоровья, какие технологии и как мы лечим болезни?

Александр Ильич Бич, главный врач УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Я хочу сказать, что, слава богу, что живем в 21 веке, мы можем чем-то похвастаться и в акушерстве и гинекологии, мы сегодня упоминали такое состояние как бесплодие. Ведь основной причиной бесплодия бывает так называемый трубно-перитонеальный фактор. Что это означает? Возможность непроходимых маточных труб, наличие спаечного процесса в малом тазе, который не дает возможности зародиться новой жизни. Сегодня существует такая методика как иссечение этого участка непроходимой маточной трубы, и через полость матки проводится стент, и на стенте происходит лапароскопическим способом (без широкого рассечения кожных покровов – ред.) сшивание этой маточной трубы. Вопрос только стоит о том, какое расстояние этой непроходимости, чтобы оставить не менее 7 сантиметров трубы, чтобы она была функционально дееспособна. Далее, такое состояние как внематочная беременность. Если эта внематочная беременность не сопровождается разрывом маточной трубы и кровотечением, когда кровотечение угрожает для жизни женщины, то делается разрез маточной трубы, происходит удаление плодного яйца и ушивание этой маточной трубы. Сегодня мы уже упоминали такое заболевание, как фибромиома матки, когда в молодом возрасте, особенно в детородном возрасте женщина хочет родить ребенка и из-за этих узлов она не может родить. Мы проводим так называемую консервативную миомэктомию с нетропластикой, то есть восстановлением целостности маточной стенки, причем стараемся ее восстановить до той толщины, которой она должна быть, для того, чтобы матка в будущем могла забеременеть и выносить ребенка. То есть то, что сегодня мы можем представить женщин в этих высокотехнологичных операциях, я сегодня попробовал его раскрыть.

Пожалуй, нет более счастливой и красивой женщины, чем та, у которой появился на свет малыш. А если это девочка, здорова она или нет в репродуктивном плане, впервые оценивают прямо здесь, в роддоме. Можно сказать, что это первая встреча будущей женщины со своим главным доктором в жизни.

Навыки личной гигиены нужно прививать с самого рождения, ведь от этого зависит, станет ли она сама здоровой матерью.

Любовь Литвак, врач-неонатолог:

Вы знаете, все зависит от ухода за девочкой. Девочка требует обязательного ухода за половыми органами, поэтому отсюда зависит ее благополучие в дальнейшем.

Немаловажен не только физиологический уход, но и забота об ее внутреннем мире.

Любовь Литвак, врач-неонатолог:

Девочка ближе к маме, девочка чувствует ее любовь, заботу, и все это сторицей потом вернется. Поэтому и мамино грудное вскармливание в этом плане просто отлично, потому что такой тесный контакт кожи с кожей, передачи энергии ребеночку – это все очень много значит.

Валентина Шукан, координатор работы центра «Доверие», валеолог:

В последние годы очень много говорят о таком понятии, как психосоматическая заболеваемость. То есть неудовлетворенность каких-то потребностей базовых, таких, как физические потребности, эмоциональные потребности, то есть потребность в уважении, приятии, любви – неудовлетворенное это все может в последующем сказаться на репродуктивном здоровье женщины.

Если любви нет, того, ради чего приходит на этот свет человек, возникают стрессы. А значит, автоматически запускается механизм развития болезни.

Рада Кирш, заведующая рентгеновским кабинетом УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Все болезни от нервов, то есть стрессы, переживания...

Здесь все дело в отношении к той или иной негативной ситуации. Как же избежать этого?

Рада Кирш, заведующая рентгеновским кабинетом УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Один совет: берегите себя, женщины. И любите себя.

А как любить себя? Для врачей-гинекологов этот вопрос уже давно решен.

Инесса Турок, заведующая кабинетом ультразвуковой диагностики УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Уважайте себя, приходите. Пожалуйста, к гинекологу, обязательно приходите на УЗИ.

Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог:

Правила хорошего тона – ежегодное общее обследование, включая УЗИ органов, щитовидной железы, брюшной полости, органов малого таза, биохимия.

Не помешает и биохимическое исследование крови, благо, что достижения медицины 21 века позволяет делать это на высшем уровне. И если есть, не дай бог, какие-то проблемы со здоровьем, то выявить их можно на самом раннем этапе. Пожалуй, это и есть проявление любви к себе: забота о своем здоровье. Ведь только здоровая женщина по-настоящему красива.

Осталось только пожелать, чтобы на этом пути женщина и гинеколог стали прочными и надежными союзниками, тогда успех будет однозначно.

Александр Ильич Бич, главный врач УЗ «Городская гинекологическая больница» города Минска:

Ну, я думаю, что на сегодняшний день все акушеры-гинекологи стараются быть союзниками, и поверьте, то, что, может быть, встречаются где-то какие-то нюансы недопонимания друг друга, они были, есть и будут, но основная масса акушеров-гинекологов настроена на то, чтобы...

Я говорю о пациентах в первую очередь, чтобы они стремились к тому, чтобы доверять гинекологу, приходить раньше, обращаться за помощью, и, естественно, выявляются раньше эти заболевания, и успех будет гораздо больше.