Сезонная заболеваемость в Беларуси: в ближайшие дни установится самая благоприятная для вирусов погода

Новости Беларуси. У погоды на неделе что ни день, то новости. После довольно морозного понедельника в Беларусь идет потепление со всеми вытекающими. В данном случае – мокрый снег и даже дождь. Но уже к выходным вновь похолодает и нас ожидают настоящие крещенские морозы – за 20.

В поликлиниках горячая пора. Простуда, грипп – сезонные болезни. Об эпидемии говорить рано, но кабинеты врачей не пустуют. Популярный нынче диагноз «ОРВИ» терапевты ставят заметно чаще, чем в начале сезона, хотя отмечают: заболеваемость ниже, чем прошлые годы. Сказывается вакцинация – последняя время в Беларуси она приобретает популярность.

Ольга Паращенко, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 9 города Минска:

Есть небольшой рост сезонного заболевания ОРВИ. Как такого гриппа еще мы не наблюдаем. Единичные случаи обращения пациентов с высокой температурой как правило подтверждаются катаральными явлениями.

У большинства пациентов жалобы типичные: слабость, кашель, температура. Уже в ближайшие дни установится самая благоприятная для вирусов погода.

Врачи советуют не испытывать свое здоровье. У безобидных на первый взгляд недугов бывают серьезные последствия. Главный способ профилактики, который пока в Беларуси не прижился, – специальная маска или повязка. Если каждый, кто почувствовал недомогание, в общественных местах воспользуется индивидуальным средством защиты, распространение инфекции будет минимальным.

Николай Раманов, врач-инфекционист поликлиники № 9 города Минска:

Среди острых респираторных наиболее распространены сейчас не грипп, подъем которого ожидается в январе-феврале этого года, а другие вирусные инфекции.

Пик сезонной заболеваемости медики ожидают лишь через несколько недель, но встречать эпидемию лучше во всеоружии.

Надежда Панина, фармацевт:

Очень большая тенденция сейчас идет к тому, чтобы профилактически лечиться, потому что все понимают, что сейчас болеть дорого. Витаминная терапия идет, иммуностимулирующие препараты для профилактики.

Среди самых популярных препаратов зимой – лекарства от насморка и кашля, жаропонижающие, противовирусные и средства, повышающие иммунитет.

Посетитель аптеки:

Сейчас как раз зашла в аптеку купить себе витамины. Себе и ребенку. Мы всегда во всеоружии, обычно не болеем.

От понижения градуса страдают не только люди, но и техника. Не завестись, конечно, больше других рискуют владельцы «дизелей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители:

У меня две машины. «Бензин» заводиться без проблем, а вот когда пошли морозы, к сожалению, «дизель» мой не завелся. Пока оттепель не наступила, он не отмерз.

Скорее всего, я читал, это связано с плохим качеством дизтоплива.

В сильный мороз, конечно, тяжеловато, нужно топливо контролировать, чтобы было зимнее.

Впрочем, в ближайшие дни автовладельцы могут не переживать. Мороз начал спадать, и уже 15 января станет теплее.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Уже во вторник днем погода начнет постепенно меняться. На нашу территорию начнет поступать более теплый и влажный воздух и активные атмосферные фронты. Ожидается ухудшение погодных условий. На большей части территории ожидается мокрый снег. По югу с мокрым дождем. Также гололед, гололедица.

Морозы вернуться к концу недели. Ночью при пояснениях температура опустится ниже минус 20. Начало следующей недели будет холодным, а потом вновь наступит передышка. Такой неустойчивый характер погоды сохранится до февраля.