Как по месту работы получить льготную путевку на оздоровление ребенка ?

Хотите поправить здоровье своего ребенка, но дорогостоящий отдых в теплых странах вам не по карману? Отправьте чадо в санаторий! В Беларуси более 25 санаториев разного профиля. Они принимают детей с 6 до 18 лет. А для мамочек, которые по каким-то причинам не могут сопровождать своего малыша - хорошая новость: в одном из детских санаториев принимают карапузов уже с 3-летнего возраста! Это отличная возможность поправить здоровье деткам, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата и аллергией, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Валентина Свиридович, главный специалист представительства Минского городского управления по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Необходимо по месту работы в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению предоставить заявление с просьбой выделить путевку ребенку, а также предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья своего ребенка.
Имеют право на бесплатные путевки все. Единственное исключение - если вы не работаете и не зарегистрированы на бирже труда. В этом случае вам придется оплатить стоимость путевки полностью - а это в среднем около 5 миллионов. Остальные родители могут рассчитывать на государственную поддержку.
Единственное условие, по которому ваш ребенок сможет поехать в санаторий - наличие хронических заболеваний. В поликлинике по месту жительства нужно взять справку, заверенную специальной комиссией - и можно писать заявление на оздоровление. Лучше всего это делать в начале года. Но тем, кто не успел вовремя - не стоит отчаиваться! Даже если по выбранному вами направлению уже путевок нет, вам всегда предложат другие варианты.
Валентина Свиридович:
Уважаемые родители! На 4 квартал 2013 года мы получили массу путевок в детские санатории - более 1 тысячи. Пожалуйста, обращайтесь к нам в представительство. У нас есть возможность оздоровить ваших деток.
Родители школьников могут не беспокоиться - в каждом санатории для ребят предусмотрено обучение по школьной программе. Домой ученики привозят аттестаты, в которые вписываются все оценки за этот период.
Больше внимания следует обратить на адаптацию чада в новом коллективе. Особенно, если ребенок едет один в первый раз. Психологи рекомендуют дать детям с собой любимую игрушку, книги, которые он с увлечением читает дома. И настроить на то, что вдали от родителей близким другом и помощником будет воспитатель, закрепленный за их отрядом.
Елена Вьюгина, детский психолог:
Период адаптации продолжается от 2-3 дней до недели. Часто зависит от темперамента ребенка, от его характера, воспитания, от того, как он умеет налаживать контакты с другими детьми. Зная характер своего ребенка, родители должны заранее поговорить с воспитателями, с учителями, которые ответственны за конкретный отряд и класс, объяснить, что ваш ребенок с такими особенностями, что он не очень хорошо адаптируется, трудно идет на контакт. Это поможет воспитателю быстрее найти подход к ребенку. Он лишний раз обратит на него внимание, лишний раз пригласит в игру, на какое-то мероприятие, которые там постоянно проходят.
Если ваш ребенок категорически отказывается ехать на отдых один - не расстраивайтесь. Для вас предусмотрена совместная поездка - в санаторий матери и ребенка. Конечно, название не предполагает путевки только для мам - папам тоже можно сопровождать своих малышей. Главное условие - наличие все тех же медицинский показаний у родителя. Иначе вам путевку просто не дадут.
Так что смело отправляйтесь за путевкой! 21 день отдыха, лечения, здорового питания и просто хорошего настроения вам обеспечены!