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Более 200 тысяч минчан уже сделали вакцинацию против гриппа

07 октября 2013 21:09
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Новости Беларуси. Профилактика вместо лечения. Более 200 тысяч минчан уже сделали вакцинацию против гриппа. Сейчас в основном прививают школьников, студентов, а также сотрудников предприятий. Специалисты рекомендуют делать прививки именно сейчас, чтобы к эпидсезону успел сформироваться иммунитет.

Медики отмечают, что с каждым годом вакцинация пользуется все большим доверием. Всего планируют «застраховать» от сезонного недуга 660 тысяч горожан. 

По словам медиков, вакцинация значительно снижает риск заболеть гриппом, а если это и произошло, то организм справится с инфекцией намного быстрее. Пока в столице активность респираторных инфекций низкая. Однако специалисты рекомендуют делать прививки именно сейчас, чтобы к эпидсезону успел сформироваться иммунитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска:
Необходимо до конца октября провести весь комплекс противоэпидемических мероприятий и привить всех тех, кто хочет, должен и желает. Это поможет избежать, во-первых, осложнений и тяжелых форм респираторных заболеваний.

# Здоровье # Вакцинация # Наталья Жукова

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