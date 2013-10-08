Эпидемиолог: В 2007 году у нас было привито от гриппа только 7% населения. А в 2013 году планируется 37,2%. Эпидемию гриппа ожидаем с конца января по начало февраля

7 октября весь мир отмечает Международный День врача. О сезонных заболеваниях, прививках и иммунитете рассказал гость студии «Утро» на СТВ – Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Давайте для начала определим, кто же меньше всего болеет осенью и зимой? И зависит ли устойчивость иммунитета от количества стресса?

Инна Карабан:

По идее, тот, кто высыпается, должен болеть меньше. А стресс, переутомление и нервные перенапряжения очень влияют на здоровье и, соответственно, на иммунитет.

А что насчет тех, кто не живет в мегаполисе, но регулярно пользуется общественным транспортом?

Инна Карабан:

Те, кто часто гуляет или совершает пешие прогулки перед работой, тоже болеют меньше. Естественно, что у людей, которые живут в сельской местности, иммунитет более стойкий.

Существует убеждение, что мужчины болеют меньше женщин, это правда?

Инна Карабан:

Нет, болеют все одинаково.

С 1 октября в стране стартовала массовая иммунизация населения против гриппа. Насколько известно, эта услуга платная.

Инна Карабан:

Есть вакцинации, которые производятся бесплатно, а есть и платные. Бесплатно сделать прививку имеют право люди с повышенным риском заражения гриппом, медицинские работники закрытых учреждений с круглосуточным пребыванием, как взрослых, так и детей. Также лица, имеющие высокий риск развития осложнений, дети от 6 месяцев до 3 лет, лица от 3 лет и старше, имеющие хронические заболевания, люди с иммунодефицитом и беременные женщины.

Сейчас многие пугают тем, что в результате вакцинации может пострадать иммунная система...

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это неправда. Сейчас слишком много передают информации, которую где-то от кого-то услышали или даже сами себе придумали. Дело в том, что вакцинация против гриппа на то и направлена, чтобы наша иммунная система выработала антитела, которые смогут бороться с вирусом, если тот попадет в организм. И она никак не может снизить иммунитет, иначе у нас не было бы профилактики.

Массовая вакцинация у нас в стране проводится лишь несколько лет. И есть ли уже какие-то результаты, по которым можно сказать, надо ли делать прививки?

Инна Карабан:

В 2007 году у нас было привито от гриппа только 7% населения. А в этом году планируется 37,2%. Эти цифры включают в себя также и ту иммунизацию, которую делают предприятия за свой счет для своих сотрудников. И анализируя прошлые года, можно сказать, что вакцинацией охватывается третья часть населения Беларуси. И по результатам дозорного надзора, который проводится у нас во время эпидемического сезона заболеваемости гриппом, получается, что 98% из числа обследованных пациентов не вакцинированы.

И если сделал прививку, это еще не значит, что не заболеешь? Тогда как подготовить свой организм?

Инна Карабан:

Первоначально, надо вести здоровый образ жизни – это уже панацея от всех болезней. Ведь как только мы укрепляем свой организм, он начинает противостоять всем инфекциям. Закаливание, пешие прогулки, овощи и так далее...

А прививку можно делать при насморке, первых признаках простуды или она уже будет вредна?

Инна Карабан:

Если уже появляются первые признаки заболевания, то иммунитет уже ослаблен и вакцинация в таком случае окажется неэффективной. Необходимо дождаться 2 недель после выздоровления, чтоб привиться.

Сейчас многие хотят выйти на больничный, но ведь оплачивается только 60%. И что людям делать, ходить больными на работу?

Инна Карабан:

Когда состояние здоровья позволяет – температура не очень высокая, нет сильного кашля – то, приходя в коллектив, надо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить окружающих. Это часто мыть руки, стараться не чихать и кашлять на окружающих, делать влажную уборку рабочего места.

И самый главный вопрос: когда же ждать атаки? Когда в этом году врачи прогнозируют обострение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Беларуси?

Инна Карабан:

Каждый год с наступление холодов как раз активизируются вирусные инфекции. А вирус гриппа очень любит холодную погоду, и циркулирует с осени по весну, то есть с октября по май. А эпидемию гриппа мы ожидаем с конца января по начало февраля. И это еще зависит от ситуации в окружающих странах.